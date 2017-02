Penge stjålet ved villaindbrud

Af Michael Degn

Tyvene slap af sted med både dansk og udenlandsk valuta i forbindelse med et villaindbrud på Turistvej i Birkerød. Det skete mellem den 28. januar og 4. februar, hvor tyvene i første omgang forsøgte at afliste en rude på førstesalen men siden besluttede sig for at bryde en terassedør på førstesalen op i stedet for.