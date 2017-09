Se billedserie Kunstnere Gudrun Hasle har gjort sin ordblindhed til en styrke og varemærket i sin kunst.

Ordblindheden blev hendes kunstneriske varemærke

Rudersdal - 07. september 2017 kl. 07:18 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en tilfældighed, der endte med at blive kunstneren Gudrun Hasles varemærke, og i dag bruger hun sin ordblindhed til at vise styrke i sårbarheden.

- Jeg er ordblind og arbejder meget med tekster, så alle teksterne i mine værker er skrevet meget ubehjælpsomt. Det er en stor del af min kunst, og jeg har arbejdet med det i så mange år, at det nærmest er blevet mit varemærke, siger Gudrun Hasle om sin kunst og varemærket, stavefejlene, der egentlig opstod tilfældigt.

Som studerende på Kunstakademiet lavede Gudrun Hasle værker med skrift. Men da hun aftenen inden en fremvisning ikke havde nogen til at hjælpe med at rette stavefejlene, blev det starten på varemærket.

- Jeg tænkte, at jeg bare ville sige til de andre på studiet, at de skulle se bort fra stavefejlene. Da vi så skulle have gennemgang af værkerne, nåede jeg ikke at sige noget, før folk stod og læste højt fra teksterne og kæmpede med det. Jeg kunne se, at der skete noget, da de så værkerne, og jeg besluttede mig for ikke at sige noget alligevel. Nogle gange når der opstår fejl, ender det faktisk med at være en gave, siger Gudrun Hasle.

Fra i morgen eftermiddag har publikum mulighed for at opleve 21 nye tekstilværker af Gudrun Hasle, når der klokken 17.00 i forbindelse med Birkerød Kulturnat er fernisering på hendes udstilling »Spor i min krop« hos Birkerød Kunstforening i Birkerød Gl. Præstegård. For Gudrun Hasle handler de mange stavefejl i værkerne blandt andet om at vise den sårbarhed, som ordblinde kan opleve. En sårbarhed Gudrun Hasle har haft tæt inde på livet.

- Som yngre oplevede jeg det, og jeg ved, at rigtig mange mennesker holder sig tilbage af frygt for ikke at gøre det rigtigt. Nu har jeg selv arbejdet med det i så mange år, at jeg nu oplever det mere som en styrke, så det handler meget om at finde styrke i sårbarheden, siger Gudrun Hasle.