Se billedserie RudersdalRutens univers byder på et væld af tilbud til motion, oplevelser, bevægelse og naturindtryk. Frederiksborg Amts Avis sætter de kommende uger fokus på nogle af de mange muligheder som mange - også udenbys fra benytter sig af. Her er vi til »Grøn Puls 60+«. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Oplev de grønne oaser i Rudersdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oplev de grønne oaser i Rudersdal

Rudersdal - 21. maj 2017 kl. 11:02 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Rudersdal Kommune har borgerne den smukke natur og muligheder for friluftsliv øverst på ønskelisten. Derfor har kommunen skabt RudersdalRutens Univers, der er en platform for naturoplevelser, udendørs motion og friluftsliv for alle - også for borgere fra andre kommuner.

- Naturen er en oase for borgere, der har lyst og behov for at være fysisk aktive og få nye oplevelser. Selve RudersdalRuten var den første permanent markerede og godkendte maratonrute i Danmark - men i dag omfatter RudersdalRutens Univers også en række temaruter udviklet med forskellige samarbejds-partnere i kommunen til forskellige grupper af borgere samt en række aktivitetsoaser med udendørs trænings- og aktivitetsfaciliteter. Udvikling af det udendørs univers i uderummet begyndte med RudersdalRuten og to pladser med træningsfaciliteter i Vedbæk og Birkerød i 2005, fortæller Daniel E. Hansen (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune.

I dag omfatter universet flere end 10 ruter med forskellige oplevelser og muligheder samt en række aktivitetsoaser med faciliteter til to eller flere aktivitetsmuligheder. Ruterne byder både på historiske og arkitektoniske indtryk langs KulturSlangen til unikke naturoplevelser langs flere af ruter - blandt andet SkodsborgRuten og FamilieRuten til cyklister samt udendørs træningsmuligheder i de opsatte træningspavilloner.

- I Rudersdal er der gode muligheder for at koble stisystemer fra byområderne med de grønne områder i hele kommunen, så man kan vandre, cykle eller løbe hen til temaruterne langs RudersdalRuten eller blot ud i naturen. Jeg er meget tilfreds med den form, som RudersdalRutens Univers har udviklet sig til igennem årene. Universet er unikt og rummer muligheder for, at alle borgere kan være aktive og få oplevelser i naturen. Universet er både for børnefamilier, seniorer, motionister, konkurrencefolk, opdagelseslystne, kulturinteresserede, naturelskere, cyklister og ikke mindst skoler og daginstitutioner. Uanset hvem man er - findes der rige muligheder for aktiviteter og oplevelser i det fri, påpeger Daniel E. Hansen.

I RudersdalRutens Univers afvikles allerede en række motions- og oplevelsestilbud langs eller tæt ved hovedruten, temaruterne og aktivitetsoaserne. I 2017 afvikles blandt andet ugentlige »Grøn Puls 60+« aktiviteter. Der er familiedage på »Cykelmyggens Cykellegeplads« i juni, Rudersdal Vandremaraton i august, lancering af en ny temarute på KulturSlangen ved Næsseslottet i november samt Rudersdal Marathon ligeledes i november.

- RudersdalRutens Univers og dets udbud af ruter og aktiviteter udvikles og afvikles i et tæt samarbejde med lokale borgere, foreninger, organisationer og virksomheder. Konceptet bakkes op af naturvejledere, museerne, foreninger og kommunens institutioner. De fysiske ruter forbinder og åbner adgangen til nye naturområder og nye målgrupper - og temaerne giver indhold og værdi til aktiviteterne og for brugerne, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Daniel E. Hansen oplyser, at undersøgelser om fremtidens facilitetsbehov i Rudersdal Kommune foretages af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet samt Idrættens Analyseinstitut. De har i en rapport om Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal i 2013 bekræftet, at borgerne i kommunen fortsat ønsker fokus og udvikling af tilbud i udeområder de kommende år.

- Naturen vil fortsat være mål for en stigende interesse for udendørs oplevelser og motionsaktiviteter for borgerne, virksomhedernes medarbejdere, foreningsmedlemmer - ja, alle målgrupper. Der er plads til flere og naturen rummer mange kilder til læring, inspiration, socialt samvær, afstresning og motionsaktiviteter. Det prioriterer vi derfor i kommunen, siger Daniel E. Hansen.

Interesserede kan læse mere om de faste arrangementer på oplevrudersdal.dk under fanen »natur«.