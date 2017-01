Sådan så det ud i sensommeren, da Daniel Møller Boysen (t.h.) overtog forpagtningen af restauranten på Mantzius. Her er han sammen med sin kæreste, udvalgsformand Daniel E. Hansen (V) (t.v.) og kunstnerisk leder på Mantzius Mads Risshede.

Omstridt restaurant lukker efter fire måneder

Rudersdal - 19. januar 2017 kl. 17:02 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun knap fire måneder blev det til for den nye restaurant i Mantziusgården, Restaurant Mantzius, inden den lukkede. Forpagteren er kommet slemt til skade og stopper. I midten af september kunne kommunen ellers med glæde melde ud, at der var fundet en ny forpagter til Restauranten i Mantziusgården efter, at lokalerne i en længere periode havde stået ubrugte hen i det tidligere Restaurant Boscaini. En lukning, der ikke gik stille for sig, da den tidligere forpagter blandt andet beskyldte Mona Madsen fra Lokallisten for at være skyld i, at han måtte dreje nøglen om. Derfor var der også stor glæde, da en ny forpagter blev fundet.

Men nu - efter lige knap fire måneder - må den nye forpagter, Daniel Møller Boysen, også dreje nøglen om og stoppe som forpagter. Årsagen er ifølge Mads Riishede, der er kunstnerisk leder på Mantzius, at Daniel Møller Boysen er kommet slemt til skade.

- Han har skåret sig i hånden og kommet meget slemt til skade, og derfor har restauranten været lukket i nogle dage, og det har selvfølgelig været til stor frustration for folk, der gerne vil spise der, for os og ikke mindst Daniel selv, siger Mads Riishede.

Ifølge Mads Riisehede har Daniel Boysen Møller skåret sig i armen med et vinglas, hvorfor han har fået en stor flænge i underarmen i nærheden af pulsåren, hvilket har gjort ham ude af stand til at arbejde.

- Vi er selvfølgelig super ærgerlige over, at Daniel ikke kan forpagte restauranten mere, for vi syntes faktisk, at vi var kommet sindssygt godt i gang. Men jeg forestiller mig, at det er svært for en nyåbnet restaurant at være tvunget til at holde lukket eller at gå ud og ansætte en ny kok. Nu skal vi finde en ny løsning, og det kan jeg ikke sige så meget om på nuværende tidspunkt, men vi skal hurtigt have fundet en ny løsning, siger Mads Riishede.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Daniel Møller Boysen, mens formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V) vil vente med at udtale sig, indtil han har modtaget mere information i sagen.