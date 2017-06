Oliver splittet mellem to verdener

Når Oliver Aarø-Hansen på tirsdag bliver student fra Nærum Gymnasium, står han overfor et afgørende valg, der splitter hans hjerte i to.

Hans far, Peter, stammer fra Virum, mens moderen, Jerilynn, kommer fra Texas. Oliver er født og opvokset i byen Decatur, Georgia - cirka et kvarters bilkørsel fra Atlanta, USA.

Hele sit liv har han gået i amerikanske skoler, og for to siden blev han som 18-årig færdig med high school, hvilket svarer til en dansk studentereksamen. Men i stedet for at tage videre på college traf Oliver et valg. Han tog til Danmark, hvor han begyndte i 2.g på Nærum Gymnasium: