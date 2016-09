Se billedserie Den nye forpagter af Restaurant Mantzius Daniel Møller (t.h.) åbner 1. oktober. Her er en sammen med sin forlovede Christina Smed, Mads Riishede fra Mantzius og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel E. Hansen (V). Foto: Joram Menzer

Nyt mad-liv til Mantzius

Rudersdal - 13. september 2016

Efter at have stået tomme i en lang periode kommer der nu atter liv lokalerne, der udgør restauranten i Mantziusgården. Kommunen har nemlig fundet en ny forpagter til stedet, som åbner den 1. oktober. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag. Den nye forpagter er 31-årige Daniel Møller, og navnet på den nye restaurant bliver Restaurant Mantzius, hvilket afslører en del af visionen for stedet; at skabe synergi mellem live- og kulturhuset Mantzius og Restaurant Mantzius.

- Der er jo et stort publikum, der bruger Mantzius, og det ville da være helt åndssvagt at gå forbi det publikum. Vi ligger i det hele taget utrolig godt og centralt med en station, en kirke, Mantziusgården, Birkerød Gymnasium og biblioteket lige i nærheden, siger Daniel Møller, der også siger, at restaurantens gæster kan forvente alsidighed.

- Vi vil ikke låse os i bestemte rammer, hvor vi eksempelvis kun kommer til at lave italiensk mad, siger Daniel Møller.

På Mantziusgården glæder kunstnerisk leder Mads Riishede sig til det fremtidige samarbejde med Restaurant Mantzius.

- Vi har fået rigtig mange forespørgsler på, om hvornår der kommer en restaurant, og vi vil rigtig gerne have, at der bliver skabt noget liv på det lille torv, der forbinder Mantziusgården. Det hele handler om at skabe noget liv og at gøre det i et godt samarbejde med restauranten, siger Mads Riishede, mens formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V), nikker bekræftende.

- Jeg har også fået rigtig mange spørgsmål fra folk om, hvorfor det står tomt, om der kommer til at ske noget og så videre, så det er noget, der ligger mange mennesker på sinde. Så det er super positivt, at vi nu er der, hvor vi snart kan åbne en restaurant i Mantziusgården igen, siger Daniel E. Hansen.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 13. september.