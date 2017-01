Rudersdal Kommunes fodboldspillere kan se frem til to nye kunstgræsbaner i år.

Nyt græs for fem millioner kroner

Rudersdal - 15. januar 2017 kl. 11:56 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldspiller i Rudersdal kan glæde sig over, at kommunen vil bruge knap fem millioner kroner på nye kunstgræsbaner. Kultur- og Fritidsudvalget har nemlig besluttet at lægge nyt kunstgræs på to af fodboldbanerne allerede i år. Egentlig var det meningen, at de måtte vente til 2018 med at få nyt græs under fødderne, de godt 3000 fodboldspillere i Rudersdal Kommune. Men ved et møde i Kultur- og Fritidsudvalget blev det onsdag besluttet, at der skal lægges nyt kunstgræs på to af fodboldbanerne allerede i år. De to kunstgræsfodboldbaner i kommunen står foran udskiftning på grund af slitage.

Der er tale om en 11-mands bane på Birkerød Idrætscenter, som blev etableret i 2002 og en 11-mands fodboldbane fra 2006 på Rundforbi Idrætsanlæg. De nye kunstgræstæpper og rådgiverhonorar koster cirka 4.900.000 kroner, og fremrykningen af udskiftningen finansieres ved at udskyde et projekt med renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg til 2018, da der ikke er tale om et akut renoveringsbehov, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets formand Daniel E. Hansen (V) glæder sig over, at det har været muligt at udskifte banerne tidligere end forventet.

- Vi er glade for, at vi har kunnet finde pengene til at forbedre de to baner allerede i år. Det er vigtigt for os, at Rudersdal Kommunes fodboldklubber med cirka 3000 medlemmer har gode forhold til at dyrke deres sport, siger Daniel E. Hansen.

Også hos udvalgsmedlem Claus Holmegaard Larsen (LA), der længere har ønsket en udskiftning af banerne, er glæden stor.

- Jeg er super glad for, at forvaltningen gik med til at fremrykke budgettet fra 2018 til 2017, så når vintersæsonen er forbi, begynder man at kunne udskifte banerne, som er slidte og burde være blevet udskiftet tidligere. Det er vigtigt, at folk i vores kommune har mulighed for at dyrke fodbold hele året rundt, og de kan de med kunstgræsbaner, for almindeligt græs må ikke bruges om vinteren. Og det gør altså en kæmpe forskel, at kunstgræsbanerne ikke er for gamle, for så kan det gå ude over knæ, ankler og hofte, siger Claus Holmegaard Larsen.

Etableringen af nye kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg går i gang, sådan at banerne kan være klar til brug senest til september i år.

Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen vil brugerne på de to idrætsanlæg blive involveret inden den endelige projektering, dels i forhold til den bedst mulige tidsplan for projektet, dels i forhold til klubbernes brugsmønster.