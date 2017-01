En ny hjemmeside skal være med til at skabe overblik over indsatsen på flygtningeområdet i Rudersdal. Foto: Niels Helmø Foto: Niels Helmoe

Send til din ven. X Artiklen: Nyt fokus på flygtninge-indsatsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt fokus på flygtninge-indsatsen

Rudersdal - 03. januar 2017 kl. 05:40 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange borgere i Rudersdal Kommune bidrager til flygtningeindsatsen, og der i dag en bred vifte af tilbud til flygtninge i kommunen.

Derfor vil Frivilligcenter Rudersdal samle tilbuddene på centrets hjemmeside, så borgere, frivillige og kommunale medarbejdere kan få et bedre overblik over den frivillige indsats på flygtningeområdet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

I forbindelse med den øgede tilgang af flygtninge til Rudersdal er der nemlig også sket en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der ønsker at bidrage til integrationen enten som frivillige eller med donation af effekter.

Samtidig er der mere end 15 forskellige foreninger og grupper, der gør en aktiv frivillig integrationsindsats i Rudersdal kommune.

Det er både foreninger med mange år på bagen og helt nye grupper, der er opstået inden for de sidste to år.

- Det er lige fra donationer af tøj og køkkengrej til tilbud om lektiehjælp, yoga og cykelkursus for kvinder. Og der var derfor stor efterspørgsel på et samlet overblik over tilbuddene, og den imødekommer vi nu ved at samle informationerne på vores hjemmeside, siger Lotte Hassing, der er leder af Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter Rudersdal har siden foråret 2016 fungeret som tovholder for Integrationsnetværket, der består af repræsentanter for grupper og foreninger, som hjælper flygtninge.

Netværket mødes hver anden måned og udveksler viden og erfaringer.

Frivilligcenter Rudersdal har derfor opsamlet en masse viden om den frivillige integrationsindsats, som forskellige aktører kan få glæde af:

- Vi vil gerne give en samlet indgang til feltet. Både for borgere, der er nysgerrige efter at vide, hvad der er af aktiviteter, kommunale medarbejdere og for folk, som overvejer at blive frivillige eller måske har noget køkkengrej de gerne vil donere, siger Lotte Hassing.

Det er hensigten, at hjemmesiden bliver opdateret og udbygget i takt med, at flere aktiviteter ser dagens lys.

Der er rigtig mange engagerede frivillige, der laver aktiviteter for og med flygtninge i alle dele af Kommunen.

Men med så mange aktiviteter er der også løbende brug for flere kræfter, oplyser Lotte Hassing.

- Vi vil gerne opfordre folk til at overveje, om de har lyst til at melde sig som frivillige for eksempel som Venskabsfamilie eller person i Røde Kors, eller i en af de andre aktiviteter, siger Lotte Hassing.

På frivilligcentrets hjemmeside kan du læse mere om mulighederne. Hjemmesiden er www.frivilligcentret.dk