Se billedserie Den Sociale Kapitalfond indleder projektet med en to-dages opstarts-bootcamp for lokale virksomheder. Her ses et tidligere forløb med en workshop i DGI-byen. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye veje til vækst for virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye veje til vækst for virksomheder

Rudersdal - 12. juli 2017 kl. 06:37 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med fem andre kommuner indgår Rudersdal i et nyt partnerskab, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse til udsatte ledige. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag. Samtidig giver projektet Rudersdal Kommune mulighed for at teste den såkaldte »Payment by Results« metode, hvor kommunen betaler for resultaterne frem for indsatsen. Partnerskabet er søsat af Den Sociale Kapitalfond sammen med Erhvervsministeriet og en række fonde og kommuner, og planen er, at det skal blive en god forretning for både virksomheder og kommuner.

Virksomheder, der tidligere har deltaget i forløbet, har i gennemsnit opnået en omsætningsvækst på 30 procent og ansat gennemsnitligt fem nye medarbejdere. Projektet bliver indledt med en to-dages opstarts-bootcamp, der er åben for alle virksomheder, med mindst 10 ansatte og en omsætning på mindst 10 millioner kroner om året. Efterfølgende får udvalgte virksomheder en intensiv sparring over en periode på et halvt år fra et team af forretningsudviklere, der rådgivning og sparring om din virksomhed og om at skabe øget vækst for dig og din virksomhed. I Rudersdal Kommune er borgmester Jens Ive forventningsfuld og ser spændt på tilgangen, hvor man kobler vækst og social ansvarlighed.

- I Rudersdal ser vi hele tiden på, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for erhvervsdrivende i kommunen. I dette projekt er der gevinster både på den økonomiske og sociale bundlinje, og det vil gerne bakke op om. Som Erhvervs- og Vækstråd går vi nysgerrigt ind i det her pilotprojekt for at afprøve nye veje til vækst og skabe flere arbejdspladser for udsatte i kommunen, siger Jens Ive.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) bakker op om projektet:

- Det særligt spændende ved det her projekt er, at det starter med økonomisk vækst, siger erhvervsministeren og understreger, at de ledige - bliver altså et positivt bidrag til virksomhederne - og ikke en byrde eller noget, som virksomhederne påtager sig af pligt. At vi samtidig får testet, om vi kan få endnu mere ud af skattekronerne, er en ekstra gevinst oveni den værdi det vil medføre for den enkelte og for samfundet, lyder det fra erhvervsministeren.

For at deltage i opstarts-bootcampen og komme i betragtning til accellerator pladserne skal man ansøge hos Den Sociale Kapitalfond. Interesserede virksomheder skal ansøge om deltagelse senest den 13. september 2017. Virksomhederne kan søge på via www.densocialekapitalfond.dk/programmer/accelerator/

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.