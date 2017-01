Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V) glæder sig over de nye tider på biblioteket. Her ses han sammen med bibliotekschef Marianne Astrup. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nye tider og reduktion i bemanding på bibliotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tider og reduktion i bemanding på bibliotek

Rudersdal - 12. januar 2017 kl. 16:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med budgettet for 2017-2020 vedtog kommunalbestyrelsen, at hovedbiblioteket i Birkerød skal være et åbent, selvbetjent bibliotek. Det vil sige, at man som borger får adgang til hovedbiblioteket fra klokken 07.00 om morgenen til klokken 22.00 om aftenen. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V), er glad for de nye muligheder.

- Erfaringen med de andre åbne biblioteker i kommunen er gode, og vi vil gerne give borgerne i Birkerød samme mulighed for et fleksibelt bibliotekstilbud. Her kan du fordybe dig, holde møder, låne og aflevere bøger præcis, når det passer dig, siger Daniel E. Hansen.

Åbningstiden bliver helt til klokken 22.00, fordi det passer med adgangen til mødelokalerne i foyeren ved hovedbiblioteket. Derfor bliver den selvbetjente åbningstid på de andre åbne biblioteker i Holte, Nærum og Vedbæk også en time længere, fra klokken 07.00 til 22.00, og ikke 21.00 som tidligere. Den nuværende faglige, betjente tid i Birkerød svarende til gennemsnitligt 50 timer om ugen fastholdes uændret.

Dog oplyser Rudersdal Kommune, at der sker en reduktion i bemandingen svarende til et årsværk i de tidsrum, hvor der ikke er så mange besøgende, der har behov for hjælp og vejledning. Lørdag, søndag og helligdage i den selvbetjente åbningstid kommer man ind via en adgangskode ved den indgangscomputer, der er placeret ved hovedindgangen til foyeren og igen ved indgangen til selve biblioteket. I den øvrige selvbetjente tid kræves kun adgangskode ved indgangen til selve biblioteket.

Op til åbningen kan man se en vejledning til, hvordan man kommer ind på www.rudbib.dk. Man kan også få hjælp af bibliotekets medarbejdere ved dørene i opstartsperioden. Ændringerne på bibliotekstilbuddet i Birkerød forventes at starte mandag den 6. marts i år.