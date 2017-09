De to nybagte verdensmestre Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen fra Yachtklubben Furesøen i midten med klubbens trænerchef Ilene Eriksen og Rudersdals borgmester Jens Ive (V). Foto: Yachtklubben Furesøen

Nybagte verdensmestre blev fejret

Rudersdal - 06. september 2017 kl. 07:11 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med VM-guldmedaljer i bagagen kunne de to sejlere fra Yachtklubben Furesøen Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen mandag aften modtage en fortjent hyldest fra klubbens medlemmer og Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

I lørdags sejlede de to sig til guld ved VM i Portugal, og kan dermed kalde sig for Danmarks første danske verdensmestre i OL-klassen 49erFX. De to sejlere er ikke ubekendte med ædelt metal ved de største konkurrence og ved sidste års OL blev det til bronze, mens 2016 også bød EM-guld.

Frem til OL-udtagelsen til Tokyo 2020 vil der uanset lørdagens flotte indsats være konkurrence fra to andre danske besætninger; en rutineret besætning fra Århus og en nydannet besætning fra Horsens anført. Yachtklubbens formand Gert Eriksen viderebragte et kæmpestort tillykke til de to sejlere fra Yachtklubben Furesøen, og begrundede i næste åndedrag klubbestyrelsens beslutning om at støtte de to sejleres videre OL-kampagne:

- I er oppe mod hårde odds ligesom i 2015-16 mod to andre danske besætninger, som bejler om pladsen ved OL i Tokyo. Derfor har I behov for al den støtte, som I kan opnå. Yachtklubben Furesøens bestyrelse har på sit seneste møde besluttet at støtte jeres OL-kampagne 2020 med 10.000 kroner.