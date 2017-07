Se billedserie Hvis du ikke allerede har mødt hende. Her er Rikke Bjerregaard Bertelsen - den nye præst i Birkerød Kirke. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Ny præst hylder fortællingen og rummeligheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny præst hylder fortællingen og rummeligheden

Rudersdal - 14. juli 2017 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun har afholdt gudstjeneste for Dronningen i Fredensborg Slotskirke. Hun har været præst i Mariakirken på Vesterbro, hvor Kirkens Korshær gør et stort arbejde for de skæve eksistenser, narkomaner og hjemløse. Hun har været tilkaldepræst på Diakonissestiftelsens hospice og på psykiatrisk afdeling. Og så har hun været præst på Amagerbro, i Nærum Kirke og i Valby Søndre Sogn. Nu er hun blevet præst i Birkerød Sogn, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Overfor Gud er vi alle lige meget værd, siger den nye præst i Birkerød Sogn, Rikke Bjerregaard Bertelsen, der i den grad kender til bredden i den danske folkekirke.

- Rikke har noget på hjerte. Man glemmer aldrig, hvad hun siger, lød ordene blandt andet under den officielle indsættelse af den nye sognepræst i Birkerød Kirke.

Selv er Rikke Bjerregaard Bertelsen mere ydmyg over for at indtage præstegerningen. Hun mener ikke, at man får noget givet, alene fordi man bærer præstekjole. Måske netop derfor har hun haft mange ærinder gennem de seneste 10 år på sin rejse til Birkerød.

Privat bor hun på Vesterbro i København, men Birkerød Kirkes unikke kalkmalerier fascinerer hende.

- Det er utroligt fascinerende, at de kalkmalerier, som er lige her i Birkerød Kirke, er over 700 år gamle, og alligevel har de så meget at sige til os i dag. Det er grundfortællinger fra vores kultur, om de samme problematikker og spørgsmål, vi også brydes med i 2017. Det er fortællingen om Kain og Abel, hvor bror slår bror ihjel. Det er fortællingen om Adam og Eva, som jo handler om begær, svigt samt mand og kvinde i deres forskellighed. Fortællingerne er alle med til at forme vores samfund og etik. Det er historier, som vi kan fortælle os selv ind i, og netop derfor er det så vigtigt at få dem fortalt - ikke mindst til de unge, siger Rikke Bjerregaard Bertelsen.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.