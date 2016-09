Send til din ven. X Artiklen: Ny politik for arkitektur og bevaring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny politik for arkitektur og bevaring

Rudersdal - 03. september 2016 kl. 15:48 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har netop vedtaget en såkaldt »arkitektur- og bevaringspolitik«, efter at Byplanudvalget har arbejdet med det over en længere periode.

- Vi er for enden af en meget lang proces, som startede i sidste kommunalbestyrelsesperiode, og som der er blevet arbejdet løbende med i hele perioden, sagde formanden for Byplanudvalget, Axel Bredssdorff (L), ved onsdagens komunnalbestyrelsesmøde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Politikken bygger på en række værdier, nemlig at ny arkitektur skal tilpasses stedet, hvor der bygges, bevaringsværdige bygninger skal sikres mod nedrivning og attraktive, levende og trygge bymiljøer er en forudsætning for at styrke fællesskabet, mens byfortætning skal ske med respekt for stedet og understøtte et levende miljø, sagde Axel Bredsdorff i byrådssalen.

Udkastet til politikken er blevet til i en længere proces, hvor der blandt andet har været afholdt work shops for interessenter, og i løbet af processen har der ligeledes været tilknyttet ekstern konsulentbistand.

- Politikken har været i offentlig høring hele foråret. De i sidste omgang indhentede kommentarer har ikke administrativt eller politisk givet anledning til at ændre i forslaget, som det lå i maj, udover at der er blevet rettet en række faktuelle fejl, sagde Axel Bredsdorff, der kunne glæde sig over bred politisk tilfredshed med og opbakning til politikken.

- Det er et virkelig flot stykke arbejde, udvalget har lavet, og med den her publikation er der mulighed for, at Rudersdal stadig kan fremstå som en smuk kommune med god balance mellem by og land, sagde Jens Bruhn (S), mens De Konservatives Birgitte Schjerning Povlsen istemte:

Axel Bredsdorrf sluttede af med at kalde politikken et nyt dialogværktøj, som kan bruges i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner

- Selvsagt forpligter politikken også kommunen selv som bygherre, og det er tanken at fortsætte dialogen med grundejerforeninger, ejendomsmæglere og håndværkere, da de jo spiller en afgørende rolle for udbredelsen og forståelsen af politikken.