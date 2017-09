Ny bar åbner med tilbud til Kulturnatten

- Vores gamle bar, der tidligere blot var en disk er blevet nedlagt, og så har vi flyttet den nye bar 10-15 meter ned til hjørnet i foyeren. Det er der flere grunde til. Flytningen er et led i en strategi om, at skabe et »torv« i foyer-området med café og bar i samarbejde med Restaurant Mantzius. Et sted hvor man kan »hænge ud«, og hvor der er hyggeligt at være. I den plan er vi også i gang med at etablere en ny og mindre scene i foyeren. Den skal bruges til intimkoncerter, upcoming bands, oplæsninger og foredrag samt søndagsmatineer med eksempelvis jazz eller akustisk guitarmusik, forklarer Mads Riishede, der fortsætter: