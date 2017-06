Se billedserie Bag app?en »helloyaa« (th) står Elitemedia ApS, som ledes af Nigel Rasmussen, der ligeledes driver den danske dating-tjeneste Elitedaters på tolvte år.

Ny app skal score karriere-singler

Rudersdal - 08. juni 2017 kl. 04:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange singler fravælger de konventionelle dating-apps, fordi de er trætte af den middelmådige profilering af kvindernes kysmunde, mændenes fleksende overkroppe eller det, der er værre. Det uafhængige dating-sammenligningssite »Dating-Eksperter.dk« har blandt andet lavet en undersøgelse af »Tinder«, hvor 72 procent svarede, at de var trætte af den billedoplevelse, de fik. Til de brugere, er der nu godt nyt, for i dag, torsdag, åbner folkene bag Elitedaters et dansk alternativ. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Alternativet hedder »helloyaa« og er en app for singler, der har højere forventninger til dating-galleriet. App'en stiller blandt andet krav til profilernes image, billedkvalitet og professionelle baggrund. Det fortæller Birkerød-borgeren Nigel Rasmussen, der er en af stifterne bag Elitedaters.

- Amerikanske meet-up apps som »The League« og »BeLinked« med fokus på singler i erhvervslivet er i stor vækst og har hundredetusindevis af brugere. Disse apps anvender LinkedIn som datagrundlag for profilernes indhold. Det betyder, at de er et smallere og mere eksklusivt forum for professionelle personer end de brede apps, der lukker alle ind. Samtidig er de kendetegnet ved en langt større seriøsitet og en mere smagfuld stil end de mere gængse apps, forklarer Nigel Rasmussen i Frederiksborg Amts Avis.

Helloyaa er et dansk alternativ til de brede datingapps. Målet er at værne om professionalismen og kvaliteten i det digitale datingmiljø. App'en tager skridtet videre og evaluerer samtlige profilfotos subjektivt ud fra en række æstetiske minimumskriterier.

Den nye danske app går også med på en af de mange tendenser, der viser, at kærlighed og karriere ofte går hånd i hånd.

- At man på helloyaa skal identificere sig med sin LinkedIn-profil hænger godt sammen med ideen om en generelt højere kvalitet. Men hvad der er endnu vigtigere for helloyaas eksistensberettigelse er, at der netop i disse år er en markant stigning blandt singler, der finder deres kæreste på sin arbejdsplads eller via sit professionelle netværk, forklarer medstifter Nigel Rasmussen.

Han peger i den forbindelse på, at en af udfordringerne ved de gængse dating-apps er, at man ved et match alt for ofte blot får en besked med et »hej« - og så sker der ikke mere.

- På helloyaa går vi ikke kun efter at have mange profiler. Der skal også være en masse samtaler, og derfor åbner vi »The helloyaa bar« senere på sommeren, som er eksklusive pop-up fredagsbarer i København og Aarhus. Barerne er åbne for offentligheden, og der bliver rig mulighed for at mingle offline, netværke og starte weekenden med internationale DJ's, lounge, cocktails og fingermad i gourmetklasse, siger Nigel Rasmussen.

Helloyaa åbnes officielt i dag og kan hentes i App Store. Første version er en simpel udgave, men udviklingen, der foregår i tæt samarbejde med brugerne, er i fuld gang, understreger manden bag, der gennem 12 år har drevet Elitedaters.

En web-app og en Android-version af helloyaa vil ligeledes være tilgængelig i løbet af sommeren.

