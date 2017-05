Mange af vore kunder, både private og virksomheder, vil gerne leje biler. Derfor har vi indgået aftale med One2Move om udlejning af nye og nyere person- og varebiler i flere størrelser, siger Allan Bøgh og hustruen Birgit fra Biri Drive In Center ? First Stop. Foto: Lars Sandager Ramlow

Nu kan du også leje biler hos autoværksted

Rudersdal - 27. maj 2017

Der er fart over feltet på hos Biri Drive In Center - First Stop på Bregnerødvej i Birkerød. Her driver Allan Bøgh det store autoværksted, der har speciale i dæk og fælge. Men som noget helt nyt er han også begyndt at leje nyere person- og varebiler ud. Det sker i et samarbejde med den landskendte One2Move-kæde:

- Der har tidligere været biludlejning i Birkerød, men det er der ikke mere. Mange af vores kunder har spurgt, om de kunne leje en bil her hos os. Det gælder både private og virksomheder, der havde brug for en transportløsning. Derfor har vi nu lavet en aftale med One2Move biludlejning, og det er en stor tilfredsstillelse, at vi fremover kan tilbyde vores kunder en række nye og nyere person- og varebiler til at dække dette behov, fortæller Allan Bøgh.

Udlejningen sker under det koncept, som One2Move har udviklet over en årrække, og med udgangspunkt i Drive In Centret på Bregnerødvej i Birkerød regner One2Move nu med mange nye udlejningskunder i nærområdet.

- Vi har altid kunnet tilbyde vore værkstedskunder en udlejningsbil, mens deres egen blev serviceret eller repareret. Med det nye koncept bliver vi større og mere fleksible. For eksempel kan firmaer nu leje en varebil op til 3500 kilo totalvægt i perioder med spidsbelastninger. Dermed sparer de en relativ dyr investering. Vi satser også på nye private kunder, der enten ikke kører bil til daglig, men som har brug for en god personbil i weekenden eller kunder, der kan have brug for en anden løsning end deres egen bil, siger Allan Bøgh.

