Nu kan du få blæk under huden i Hovedgaden

- Vi ville gerne være med til at gøre noget godt for byen ved at åbne en forretning, og jeg vil sige, at vi er blevet taget meget positivt imod. Der er kommet rigtig mange kunder ind fra gaden og også mange flere, end jeg egentlig havde forventet. Og da vi holdt reception, var flere af butikkerne i Hovedgaden gået sammen og havde købt en kæmpe buket til os, så det var super fedt, siger Nicklas Jensen, der er bosat i Birkerød.

- Vi har mellem 200-400 gratis parkeringspladser lige omme bag ved, og der er en S-togstation meget tæt på. Folk, der skal have en tatovering, har ikke noget imod at tage et stykke vej for at blive tatoveret af den rigtige tatovør, siger Nicklas Jensen.

- Christian lever op til mine standarder for en tatovør, for han er en kompetent mand, der arbejder præcist og hurtigt. Og så er jeg også glad for, at shoppen ligger lidt uden for København, for du kan finde en shop, der er 100 gange mere stressfyldt end her, og hvis man skal have en god oplevelse med at blive tatoveret, så dur det ikke at være ude af balance, siger Jens »The Beast« Dalsgaard, der var hos GetInkd for at få lavet en såkaldt vegvisir; en form for islandsk kompas - eller vejviser.