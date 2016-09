Se billedserie Et hold elever bliver sendt af sted på den fem kilometer lange rute, der udgør NAGadeløbet. Foto: Joram Gregers Menzer

Nordsjællandsk rektor slår igen sine elever

Rudersdal - 03. september 2016 kl. 07:29 Af Joram Gregers Menzer

En rektor må ikke slå sine elever. Men det gør rektoren på Nærum Gymnasium, Niels Hjølund Pedersen, nu alligevel. Igen og igen, år efter år. I det fem kilometer lange NAGadeløb. Igen i år havde den løbestærke rektor ellers sat flødeboller til alle skolens 1100 elever på højkant, hvis én eller flere af dem kunne slå ham. Det kunne de ikke.

Et par udfordrere var inden løbet ellers klar til at tage kampen op, selvom man, når man bevægede sig rundt på skolen, ikke fik indtryk af, at nogen rigtig troede på, at weekenden skulle startes med flødeboller.

- Phillip Koch er et godt bud på en, der kunne slå ham, men personligt tror jeg ikke rigtigt på det, siger Sebastian D. Christensen fra 3.k til Frederiksborg Amts Avis.

Klassekammeraten Frederik Loumann Andersen supplerer:

- Hvis han bliver presset lidt, så er det som om, at han har et ekstra gear, og så kan man ikke følge med.

De synes i øvrigt begge, at det er ret sejt at have en rektor, der kan slå alle eleverne i løbet.

På læreværelset blev Phillip Koch også nævnt som mulig udfordrer, mens Andreas Carlsen, der underviser på NAG, også var et varmt emne. Selv manede den 29-årige underviser, der dyrker ekstremløb, til besindighed.

- Jeg tror ikke, at jeg kan slå ham, så jeg satser på de unge elever. Det er en anden type daglig træning Niels har i forhold til mig, fordi jeg løber ekstremløb, siger Andreas Carlsen og uddyber, at det vil sige distancer på over 100 kilometer.

Hans personlige rekord er 246 kilometer. Ud i et stræk.

Tilbage ved de mere menneskelige fem kilometer, som rektoren til gengæld løb på nærmest umenneskelige 16 minutter og 22 sekunder, hvilket - naturligvis fristes man til at sige - var vindertiden. Dermed slap han også i denne omgang for at give flødeboller - hvilket næsten også ville have været uretfærdigt, når nu det oven i købet var rektorens 44-års fødselsdag. Andreas Carlsen løb dagens næstbedste tid med 16 minutter og 46 sekunder, mens den bedste elevtid blev sat af Helene Holm Gottlieb fra 3.c, der gennemførte i tiden 18 minutter og 13 sekunder.

