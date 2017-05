Se billedserie Søster Ana Maria, der er priorinde, flyttede i 2009 fra Brasilien til Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Foto: Allan Nørregaard

Nonner i naturskønne omgivelser fejrer jubilæum

Rudersdal - 26. maj 2017

I år kan det katolske kloster, Vor Frue Kloster, i Høsterkøb fejre 75-års jubilæum, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. Fejringen falder sammen med en af søstrenes, søster Gertrud, 85-års fødselsdag og den såkaldte Åsebakkevalfart, og det hele bliver markeret med en udendørs messe på søndag i det rolige og naturskønne område ved klosteret, som er omgivet af store træer, åbne græsplæner og med kig til søer på begge sider. På klosteret bor otte nonner, hvoraf syv af dem er fra Brasilien, mens den sidste, søster Gertrud, er dansker. Og selvom, der er langt fra Brasilien til Høsterkøb er der en naturlig forklaring på, hvorfor klosteret, der i år kan fejre 75-års jubilæum, har så stor en andel brasilianske nonner. For små ti år siden var klosteret nemlig ved at blive opløst, da der kun var fire nonner tilbage i klosteret, hvor der er plads til cirka 20 nonner.

- Alle de tilbageværende nonner var også ældre mennesker, så man kunne jo godt se, hvilken retning det gik i, siger Hans Benedict Thomsen, der er katolik og kommet regelmæssigt til messe på Vor Frue Kloster med sin familie, siden han var cirka 10 år gammel.

- Det var smerteligt at se, at det var ved at bryde sammen, da lavpunktet var de fire tilbageværende nonner, siger Hans Benedict Thomsen.

Klosterets fortsatte virke stod dog til at redde, da klosteret i Høsterkøb havde en brasiliansk forbindelse.

- I 1948 rejste den daværende priorinde (forstanderinden for et kloster, red.) til Brasilien for at åbne et nyt kloster. Med tiden forsvandt kontakten mellem de to lande, men den blev genskabt efter år 2000, siger Hans Benedict Thomsen.

Da kontakten var genskabt, og de brasilianske nonner blev klar over Vor Frue Klosters udfordringer, blev det besluttet at gengælde tjenesten fra slutningen af 1940'erne, hvor danskere tog til Brasilien for at åbne et kloster. Nu var det tid til at sende nonner den anden vej. Derfor blev en gruppe brasilianske nonner i 2006 sendt til Vor Frue Kloster. En af de brasilianske nonner, der bor på klosteret, er søster Ana Maria, der er priorinde på klosteret, hvor hun har boet siden december 2009.

- Da jeg hørte, at klosteret havde brug for mig, ville jeg hjælpe det, så meget som jeg kan, siger søster Ana Maria, som har været nonne siden hun var 19 år gammel - i 36 år.

Alle er velkomne til udendørsmessen på søndag og i øvrigt til at komme og besøge klosteret.

