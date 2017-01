Boligen her er fra Dronninggårds Allé i Holte, og den er blevet solgt i 2016 for 37,8 millioner kroner. Dronninggårds Allé er en af de dyreste veje i Region Hovedstaden - og dermed landet - når man kigger på den gennemsnitlige kvadratmeterpris.Foto: Danbolig Holte

Nogle af landets dyreste kvadratmeter

Rudersdal - 31. januar 2017 kl. 06:57 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer næppe som den største overraskelse, at nogle af landets dyreste kvadratmeter er at finde i Rudersdal Kommune. Ikke desto mindre er det sandt. For ser man på veje i landet, hvor huse for øjeblikket samlet set er udbudt for de højeste kvadratmeterpriser, ligger Rudersdal Kommune - måske ikke overraskende - højt på listen. Det skriver boliga.dk.

Og hvis ordene sø, hav, strand eller fjord indgår i vejnavnet, er man ifølge hjemmesiden »et godt skridt på vejen til Danmarks mest eksklusive adresser«. I både Region Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark og Nordjylland er strand-adresserne repræsenteret med 11 gader, og fra Rudersdal Kommune finder man adresserne Skodsborg Strandvej og Vedbæk Strandvej på listen.

Den gennemsnitlige kvadratmester pris for en bolig på Skodsborg Strandvej er ifølge boliga.dk 77.777 kroner, mens Vedbæk Strandvej ligger på 70.940 kroner i gennemsnit per kvadratmeter. Dermed er de to strandvejs-adresser henholdsvis nummer to og fire på listen over Regions Hovedstadens dyreste gennemsnitlige kvadratmeterpris.

Udover de to strandvejs-adresser er endnu en Rudersdal-gade at finde på listen.

Der er tale om Dronningårds Allé i Holte, som med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 65.301 kroner ligger nummer seks på listen over Region Hovedstadens højeste gennemsnitlige kvadratmeterpris. Nummer et på listen er i øvrigt at finde i landets hovedstad, hvor Abildgaardsgade på Østerbro tager førerpositionen med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 79.668 kroner.