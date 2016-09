Se billedserie Fremtiden peger måske mod nye fødevareregler. Tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lægger op til en politisk debat på området. Foto: Joram Gregers Menzer

Nøddebazars bødesag lander i Folketinget

Rudersdal - 09. september 2016 kl. 05:55 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om Mads Lønnbergs enmandsvirksomhed, Nøddebazaren, som fik en bøde fra Fødevarestyrelsen, er nu nået til Folketinget, hvor Mads Lønnberg mandag var til møde med tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V). Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Nøddebazaren fik tidligere på året en bøde på cirka 10.000 kroner for blandt andet de anprisninger, som han brugte af sine varer på internettet. Mads Lønnberg, der oprindeligt er fra Birkerød, hvor han i sin tid startede Nøddebazaren, har meddelt Fødevarestyrelsen, at han ikke vil betale bøden. Det er snart to uger siden, og han har stadig intet hørt fra styrelsen, som i bødeforlægget oplyser, at manglende betaling kan medføre politianmeldelse.

- Jeg har bedt ministeren (miljø- og fødevareminster Esben Lunde Larsen (V), red.) om at forholde sig til kontrolsagen hos Nøddebazaren, og jeg har bedt ministeren om at kommentere på sagen herunder proportionaliteten, altså bødestørrelsen i forhold til den forseelse, der er begået, og så også at kommentere på, at man ved en tidligere kontrol tilsyneladende ikke havde nogle indsigelser omkring anprisningerne, siger Eva Kjer Hansen, der involverer sig i sagen, fordi hun mener, det er vigtigt, at mindre fødevarevirksomheder har tillid til Fødevarestyrelsen.

- Jeg har al respekt for de medarbejdere, der skal udføre kontrollen og følge op, men synes samtidig, at vi er nødt til at bruge et eksempel som Nøddebazaren til at få en diskussion af, om reglerne er gode nok. Vi skal ikke skælde ud på embedsmænd, der gør, hvad de kan for at leve op til et regelsæt, som politikerne har besluttet. Det er politikerne, der skal tage ansvar og have en diskussion af, om de regler er i orden, siger Eva Kjer Hansen, der blandt andet vil have kigget på de nuværende anprisningsregler, som hun kalder »meget restriktive«.

Mads Lønnberg synes, at Eva Kjer Hansens tilgang er fornuftig.

- Der er jo ingen, der har interesse i, at virksomheder af min størrelse har mistillid til Fødevarestyrelsen. Men jeg har hørt mange eksempler fra mindre virksomheder, som har oplevet det samme, og i nogle tilfælde går folk konkurs. Jeg mener, at Fødevarestyrelsen bør være mere vejledende og hjælpe virksomheder med ikke at begå fejl, siger Mads Lønnberg.