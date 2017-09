Mads Lønnberg, der er indehaver af Nøddebazaren.dk og initiativtager til kampagnen »Knæk Afgiften«, kalder det en sejr for folkesundheden, at regeringen lægger op til at fjerne nøddeafgiften. Foto: Frida Gregersen

Nødde-forkæmper jubler: Sejr for folkesundheden

Rudersdal - 01. september 2017 kl. 11:05 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At regeringen nu har foreslået at afskaffe afgiften på nødder vækker stor begejstring hos birkeroden Mads Lønnberg, der er indehaver af Nøddebazaren.dk, og som siden 2014 har stået bag kampagnen »Knæk Afgiften«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Det er en kæmpe sejr for folkesundheden, at man nu lægger op til at afskaffe den afgift, og det er helt fantastisk, at der endelig sker noget, siger Mads Lønnberg, der siden 2014 har kæmpet for at skabe opmærksomhed omkring afgiften, som han kalder »idioti«.

Den kamp har han blandt andet ført igennem kampagnen »Knæk Afgiften«, der har arbejdet for at afskaffe nøddeafgiften i de sidste tre år. Og selvom der indtil videre blot er tale om et forslag fra regeringens side, er Mads Lønnberg ikke i tvivl om, at det bliver en formalitet at slippe af med nøddeafgiften.

- Det er stort set mit indtryk, at alle partier synes, at den her afgift er meningsløs. Så selvom der kun er tale om et forslag, er der god grund til at fejre det, for i og med, at der har været bred enighed om, at afgiften ikke giver mening, har der bare manglet et forslag til at afskaffe den, siger Mads Lønnberg.

Regeringen lægger op til, at nøddeafgiften, der ikke har nogen sundhedsmæssig begrundelse, afskaffes fra 2018. I de officielle kostråd fra 2013 anbefales danskerne at indtage op til 30 gram usaltede nødder om dagen, og derfor mener Mads Lønnberg også, at afgiften har modarbejdet folkesundheden.

- Afgifter er jo med til at regulere, hvad folk indtager. Det er jo derfor, at man har afgifter på usunde ting såsom alkohol og cigaretter og mange usunde fødevarer, hvilket jeg som udgangspunkt synes er ganske fint. Netop derfor har det aldrig givet mening, at der var afgift på sunde fødevarer som nødder, og derfor synes jeg, at afskaffelsen vil være en sejr for folkesundheden, siger Mads Lønnberg.

