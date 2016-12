Boligen her er fra Dronninggårds Allé i Holte, og den er blevet solgt i 2016 for 37,8 millioner kroner. Det giver den en delt andenplads over dyreste bolighandler i landet i år.Foto: Danbolig Holte

Send til din ven. X Artiklen: Ni ud af ti af landets dyreste boliger ligger i Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ni ud af ti af landets dyreste boliger ligger i Nordsjælland

Rudersdal - 23. december 2016 kl. 13:48 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været gang i boligmarkedet i år efter et par sløje år efter finanskrisen. Blandt andet viste tal fra tidligere i år fra boligsiden.dk, at en gennemsnitlig lejlighed blot er til salg i 93 dage.

Tallene er fra august, og det var på tidspunktet det laveste antal salgsdage i seks år.

- Det kan være et udtryk for et marked, der ikke er mættet, og måske også en snert af desperation hos køberne, der ikke tør vente længere end højst nødvendigt med at slå til, sagde kommunikationsdirektør på boligsiden.dk Birgit Daetz på daværende tidspunkt til tv2.dk.

Nu har boliga.dk offentliggjort en liste med de 10 største bolighandler i løbet af 2016, og på listen findes to villaer, der ligger i Rudersdal Kommune. Den ene ligger i Skodsborg på Skodsborg Strandvej 260. »Søger man en dyr bolig på en eksklusiv adresse, er det altid en god idé at spejde mod Skodsborg Strandvej, hvor liebhavervillaerne troner side om side«, skriver boliga.dk blandt andet om villaen. Selv efter et afslag i prisen på fem millioner kroner blev strandvejsvillaen solgt til 27 millioner kroner. Villaen er dog stadig »kun« den syvende dyreste solgte villa i Danmark i år.

Den anden Rudersdal-villa, der har fundet vej til listen, er en villa på Dronninggårds Allé i Holte. Her er villaen med husnummer 112 nemlig blevet solgt næsten 10 millioner kroner dyrere end ovennævnte strandvejsvilla. Holte-villaen, der ligger med udsigt over Furesøen, blev solgt for 37,8 millioner kroner og er på 416 kvadratmeter.

Andenpladsen deler Holte-villaen i øvrigt med en villa i Hellerup, som i slutningen af maj også blev solgt for 37,8 millioner kroner. Boligen var ifølge boliga.dk udbudt til salg af den tidligere teaterdirektør Jes Kølpin, som endte med at måtte give et afslag i villaens pris på næsten 10 millioner kroner, da den var udbudt til 48 millioner kroner. Villaen ligger direkte ud til Øresund.

På toppen af listen finder man en villa på Taarbæk Strandvej 24 i Klampenborg. Villaen er ifølge boliga.dk et af de allerdyreste salg i Danmarkshistorien, og det er kronprins Frederiks ven Peter Warnøe, der solgte villaen til sin nabo, radiometer-rigmanden Johan Schrøder. Pris? 65 millioner kroner. For prisen får Johan Schrøder blandt andet en gennemrenoveret villa, med 10 værelser, en fitness/spa-afdeling med blandt andet jacuzzi og sauna, og en 2.251 kvadratmeter stor grund direkte ud til Øresund.

Og selvom det må siges at være en god slat penge for en bolig, er der stadig lige 10 millioner kroner op til danmarkshistoriens dyreste boligsalg, som fandt sted tilbage i 2008, hvor en villa i Hellerup blev solgt for 75 millioner kroner. Kun en enkelt jysk villa har fundet vej til listen over de dyreste boliger i år, og den bolig ligger nær landets andenstørste by Aarhus. Nærmere betegnet Egå, hvor en villa blev solgt til 35 millioner kroner. Alle de andre villaer på listen ligger på Sjælland, nærmere betegnet nord for København.