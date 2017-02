Se billedserie Birgitte Sabroe fra Birkerød er nomineret til »årets hjerteredder 2017« Foto: Allan Nørregaard

Morten fik hjertestop: Birgitte reddede hans liv

Rudersdal - 22. februar 2017

Sidste sommer udviste Birgitte Sabroe fra Birkerød handlekraft, da hun fandt en cyklist liggende med tungen ude af munden og blå i ansigtet. Cyklisten havde fået hjertestop og var tæt på at dø. Og selvom hun selv rynker brynene og næsen en smule over at blive kaldt en helt, er det nok en ganske rammende beskrivelse af den 62-årige kvinde fra Birkerød.

- Jeg føler mig ikke som en helt. Jeg satte mig jo ikke for, at jeg skulle ud og redde nogen den dag. Det var ligesom bare en tilfældig situation, der opstod, og så gjorde jeg bare, hvad man jo gør i sådan en situation. Det handler om medmenneskelighed, siger Birgitte Sabroe til Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Nu er hun blevet nomineret til »årets hjertereder 2017«, og på fredag skal hun - og andre mennesker, der har ageret redningsmænd - hyldes som hjertereddere ved et arrangement, som Hjerteforeningen står bag.

Den dag i 2016, hvor Birgitte Sabroe fandt cyklisten Morten Aagesen, var hun selv ude at cykle. En tur, der blandt andet bragte hende forbi Gunderød i Hørsholm Kommune.

- Jeg kører ad Damsholtevej, og da jeg er kørt under broen ved Isterødvej, ser jeg en cyklist, der ligger i vejkanten. Jeg stopper og spørger ham: »Halløj, kan jeg hjælpe dig med noget?«. Og så ser jeg, at han er helt blå i hovedet og ligger med tungen ude af munden, siger Birgitte Sabroe, der med rystende hænder får ringet til 112.

Fra Birgitte Sabroes opkald til ambulancen nåede frem gik der 12 minutter. I løbet af de 12 minutter, som er meget lange for Birgitte Sabroe, får hun vinket andre mennesker over til at hjælpe. Blandt dem var den 35-årige Rasmus Enggaard og den 64-årige Birgitte Hillerup, som udøver hjertemassage og kunstigt åndedræt, alt imens Birgitte Sabroe sætter sin telefon på højtaler, så medarbejderen fra alarmcentralen kan guide. Da ambulancen ankommer overtager de førstehjælpen, hvor de bruger en hjertestarter.

- De støder ham to gange og anden gang begynder han pludselig at trække vejret. Jeg får helt kuldegysninger af at tænke på det, og der gik et lettelsens suk igennem alle os, der stod der, siger Birgitte Sabroe.

Morten Aagesen blev kørt til Gentofte Hospital og efterfølgende til Rigshospitalet, hvor han lå i koma i fire dage. I dag har han det godt, men havde det ikke været for hjælpen fra to gange Birgitte og Rasmus havde han næppe været i live i dag. I august fik Birgitte Sabroe besøg af en frisk Morten Aagesen og hans kone.

- Det var en rar sløjfe at få bundet på den episode, at han havde fået det godt igen, siger Birgitte Sabroe, der kommer med en opfordring:

- Jeg har efterfølgende downloadet 112-appen, for hvis man ringer fra den, kan de se, hvor man ringer fra, for det er jo ikke altid, man lige ved det, siger Birgitte Sabroe, der også har overvejet at tage et kursus i hjertemassage.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.