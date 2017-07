Se billedserie Lone Hansen, der bor i Vedbæk, med bogen, som hun har udgivet sammen med sin datter, Nina Stang. Foto: Allan Nørregaard

Mor og datter sylter og bager sammen

Rudersdal - 30. juli 2017 kl. 18:06 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mor og datter går på jagt i naturens skatkammer, hvor der hentes frugt og bær, som syltes i familiens skød. Nu har de to, Lone Hansen og datteren Nina Stang, udgivet en bog, der blandt andet indeholder familieopskrifter. Bogen er fyldt med opskrifter på at bage og sylte, og det er opskrifter, som Lone Hansen og Nina Stang selv har lavet eller som er gået i arv i familien.

Derudover har de to kvinder selv for at tage billeder og lave lay-out til bogen.

- Det er en bog, der kan være det, som man i gamle dage kaldte en håndbog. Det vi har ønsket er at lave en bog, som rummer en utrolig masse muligheder for at kaste sig ud i at sylte og bage, siger Lone Hansen og fortsætter:

- Vi er jo hverken kemikere, kunstnere eller konditorer, men vi synes, at vi er nogle gode køkkenhåndværkere, og vi vil gerne dele glæden ved at tilberede og nyde ting sammen.

En af hovedpointerne med bogen er også at vise, at det er helt i orden, hvis ikke alt, hvad man laver er fuldstændig perfekt.

- I dag handler alt utrolig meget om præstation, og vi bliver bombarderet med de lækreste billeder på Facebook, i fjernsynet og i madprogrammer. Og der må vi bare sige, at det ikke er vores tilgang til at sylte og bage, siger Lotte Hansen, der skynder sig at understrege, at det ikke er fordi de to ikke gør sig umage.

- Vi gør os rigtig umage, men vi synes at selve processen og det at dele det sammen, er det vigtigste. Resultatet behøver ikke at være perfekt, siger Lone Hansen.