Hanne Simonsen, Birkerød, er død. Hun blev 72 år.

Mindeord for Hanne Simonsen

Rudersdal - 02. juni 2017 kl. 10:48 Af Brian Lund Nielsen, formand på vegne af Handelsstandsforeningen i Birkerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke uventet, at vi tirsdag den 30. maj fik at vide, at Hanne Simonsen var død dagen forinden. Hun blev 72 år gammel.

Hanne havde været skrækkeligt syg gennem det sidste halvanden års tid og måtte til sidst overgive sig til sin sygdom. Hanne gik bort i stilhed omgivet af sine kære.

Handelsstanden i Birkerød har i mange år nydt godt af Hannes ukuelige gode humør og store arbejdsglæde.

Hun har været tilknyttet Handelsstandsforeningen igennem en lang årrække som assistent og sekretær i foreningen. Hun har hjulpet talrige formænd med at få tingene til at hænge sammen i det daglige. Det som Hanne nok vil blive husket mest for, i forbindelse med Handelsstanden, er vores traditionsrige morgenbord. Dette var Hannes »barn«, hun satte en ære i at stå for de tidlige forberedelser i forbindelse med at rekruttere smøreholdet på dagen blandt fortrinsvis kommunens politikere og handelsfolk. Endvidere var hun altid garant for, at flaget blev hejst på majpladsen på dagen, og med sikker hånd styrede hun os igennem denne skønne og vigtige dag for byen.

Hanne var et meget aktivt menneske. Der er næsten ikke den sportsgren, hun ikke har kastet sig over. Blandt mange vil vi nævne, at hun kunne smykke sig med titlen som dansk mester i brystsvømning. Hanne kunne også godt lide at komme ud og se verden og i en periode rejste hun som ledsager til handicappede på indtil flere udlandsrejser til fremmede himmelstrøg.

Hanne efterlader sig to voksne sønner og fem børnebørn. Igennem de senere år tog Hanne ofte toget til Stubbekøbing for at besøge sin gode ven Leif Hansen. Det var her hun blandt andet dyrkede en anden af hendes mange interesser som passioneret maler. Hun malede billeder, som var fulde af liv og farver, hvilket også beskriver Hanne som person.

Vi er mange mennesker her i Birkerød, som vil huske Hanne som et kærligt, empatisk og yderst hjælpsomt menneske, som altid havde tid til andre og aldrig satte sig selv først. Hun var en solstråle i vores by, nu er hun en stjerne på himlen.

Hanne Simonsen bliver bisat på tirsdag den 6. juni klokken 12.30 fra Birkerød Kirke.

Ære være Hannes minde...