Millionunderskud på historisk kurhotel

Rudersdal - 23. maj 2017

Et nyt årsregnskab fra det traditionsrige og historiske Kurhotel Skodsborg, som sidste år kunne glæde sig over at vinde prisen som Best Luxury Wellness Spa Europe 2016, viser, at kurhotellet i 2016 havde et underskud på 14 millioner kroner. Det skriver finans.dk, som også kan oplyse, at kurhotellet over de sidste fem år har tabt i omegnen af 80 millioner kroner.

Underskuddet har fået egenkapitalen til at gå i minus, hvilket ifølge finans.dk tvinger hotellets ejer til at give en hjælpende hånd. Kurhotellet er ejet af Augustinus Fond, som har givet en støtteerklæring om, at den vil sikre hotellets »fortsatte finansiering og drift.« Siden overtagelsen har fonden renoveret og udbygget Kurhotel Skodsborg, som årligt omsætter for cirka 90 millioner kroner. Ifølge finans.dk skal man 12 år tilbage for at finde sidste gang, Kurhotel Skodsborg kom ud med overskud.

Ifølge Mai Kappenberger, der er administrerende direktør på Kurhotel Skodsborg, giver årsregnskabet dog ikke anledning til bekymring.

- Det er efter planen, kan man sige, for vi har skullet vende det her gamle sted om, og det er vi jo glade for, at vores ejere har investeret i. Det er en langsigtet strategi, og vi er glade, for vi følger vores målsætning, og stedet bliver smukkere og smukkere, siger Mai Kappenberger tirsdag til Frederiksborg Amts Avis.

Den administrerende direktør hæfter sig ved, at omsætningen øges, og at der kommer flere og flere gæster til kurhotellet.

- Alt er som det skal være, og det det egentlig dokumenterer er, at vi har nogle ejere, som stå 100 procent bag virksomheden. Vi er glade og lykkelige, og det går godt, hvilket man jo også kan se på den tilstrømning af gæster, vi har, og at vi bliver ved med at udvikle os, hvilket man er nødt til indenfor turismen, siger Mai Kappenberger.

I ledelsesberetningen står der, at »det realiserede underskud er højere end budgetteret, og forventningerne til årets resultat derfor ikke indfriet«. Samme beretning satser dog også på, at udviklingen bliver vendt i 2017, som »bliver et år uden ombygninger og større investeringer«, hvorfor man satser på, at de foregående års investering og indsats vil bidrage til en sund drift og et forbedret driftsresultat.

