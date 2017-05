Kommunens Kontrolgruppe har i løbet 2016 haft succes med at forebygge og stoppe socialt bedrageri, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Milliongevinst i kamp mod bedrageri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Milliongevinst i kamp mod bedrageri

Rudersdal - 09. maj 2017 kl. 11:39 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2016 var et travlt og resultatgivende år for Kontrolgruppen i Rudersdal Kommune, der arbejder med at forebygge og stoppe socialt bedrageri. I løbet af året igangsatte Kontrolgruppen 274 sager, og ved udgangen af året er 66 sager afsluttet med en samlet offentlig besparelse på lidt over 7 millioner kroner. Rudersdal Kommunes andel udgør knap 5 millioner kroner. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Kontrolgruppen er sat i verden for at stoppe socialt bedrageri. Borgerne skal trygt betale deres skat med en vished om, at kommunen gør et stort arbejde for at udbetale pengene rigtigt, siger chef for Borgerservice Charlotte Lemche-Romvig og tilføjer:

- Vores overbevisning er, at kontrolarbejdet har en præventiv effekt, så vi både stopper socialt bedrageri, men også forebygger borgere i at foretage ulovligheder.

Arbejdet med at bekæmpe socialt bedrageri sker i tæt samarbejde med Skat, Nordsjællands Politi og Udbetaling Danmark. Samtidig har Kontrolgruppen en række igangværende initiativer, der har bidraget til de gode resultater. Herunder er der fokus på borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret og samtidig modtager sociale ydelser såsom sygedagpenge og kontanthjælp. Kontrolgruppen har siden 2012 haft fokus på disse borgere, som skal have ophold i kommunen for at få udbetalt sociale ydelser fra Rudersdal Kommune. Dette fokus sikrer eventuelle fejludbetalinger på et så tidligt tidspunkt så muligt.

Et andet initiativ fra Kontrolgruppen er anmeldelser via Rudersdal Kommunes hjemmeside, rudersdal.dk, hvor borgere har mulighed for at give en anonym anmeldelse. Det er kommunenas vurdering, at op mod 80 procent af de anmeldelser Kontrolgruppen modtager fra hjemmesiden resulterer i, at en kontrolsag startes op. Det er et tal, som i lighed med de seneste års tal på området.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.