Million-handel: Brian Laudrup har solgt sin villa

Senest var huset, der ligger på en grund ud til Øresund, dog udbudt til 11,8 millioner kr., hvilket er noget mindre end parret selv gav for villaen, da de købte den i 2007. Den gang var prisen 14 millioner kr., oplyser Boliga.

Derfor er den endelige pris, som Laudrup og fruen har fået for deres liebhaver-villa, også fortsat ukendt, indtil tinglysningen af handlen ligger klar.

Det bekræfter ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen fra mæglerkæden af samme navn, der har stået for salget af det 156 kvadratmeter store hus, over for Boliga.

Tidligere landsholdsspiller Brian Laudrup og hans kone Mette har solgt deres liebhavervilla på Strandvejen i Skodsborg nord for København.

Ventet på den rette køber

Det er ikke første gang, at Brian Laudrup forsøger at sælge villaen, der sidst var udbudt til salg for samme pris i oktober 2015, ejendommen har nemlig været af og på markedet i kortere og længere perioder og gennem forskellige mæglere i flere år.

Men da den tidligere landsholdspiller i sommer atter satte ejendommen på markedet, var det med ro i maven.

- Vi har mærket, at interessen har været der, og vi har også fået bud, men der har bare ikke været den rigtige køber endnu. Den pris, det stod til, og den pris, folk bød, var ikke helt sammenlignelige.

- Tingene skal hænge sammen. Vi har købt til en vis pris og har også sat det i stand, så vi tager det stille og roligt. Og det er jo heller ikke sådan, at man ikke kan holde ud at bo her, sagde Brian Laudrup til Boliga tilbage i juni.

Men tilbage i juni forklarede Brian Laudrup til Boliga, at de ikke får brugt den overskydende plads, der er kommet, efter parrets børn er flyttet.

- Vi er i samme situation som så mange andre forældre. Når ens unger flyver fra reden, så står man pludselig med noget plads, man ikke længere får brugt. Og så kunne vi godt tænke os noget mindre, som ikke kræver det samme. Jeg bruger også meget tid i udlandet med tv og arbejde, så de grunde gør, at vi skal videre.

