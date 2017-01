Meningitis var årsag til gymnasieelevs pludselige død

Det var meningitis, som var årsagen til den pludselige og aggressive blodforgiftning, der 1. januar kostede den 17-årige IB-elev, Hans Michael Graham Petersen livet.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside. Efter dødsfaldet har relevante personer i den 17-åriges omgangskreds fået forebyggende behandling, og styrelsen oplyser, at den meningokoksygdom, der var årsagen er både en sjælden og meget lidt smitsom sygdom. I 2015 var der 40 tilfælde i Danmark.

- Vi har lavet smitteopsporing, og været i kontakt med de personer, som det er relevant at tilbyde forebyggende behandling. Det er vigtigt at understrege, at sygdommen er meget lidt smitsom, og at det kun er nødvendigt med forebyggende behandling, hvis man har sovet sammen med eller kysset en person, der er syg med meningokoksygdom inden for en periode på ti dage, før sygdommens start, udtaler Anette Lykke Petri, der er enhedschef, overlæge, ph.d. i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dødsfaldet blev onsdag markeret ved en mindehøjtidelighed på Birkerød Gymnasium, hvor Hans Michael Graham Petersen gik i 2. u. Gymnasiets elever og personale, elevens familie og tidligere skolekammerater fra Marie Kruses Skole var til stede.