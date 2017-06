Fra venstre ses kommunalbestyrelsesmedlem i Allerød Klaus Fisker, konkurrencekommissær Margrethe Vestager og formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Court Møller. Foto: Nikolaj Brasen

Margrethe Vestager gæstede Grundlovsmøde

Rudersdal - 05. juni 2017 kl. 17:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundlovsmødet hos Rudersdal Radikale Venstre trak fulde huse. Et par hundrede havde fundet vej til den historiske præstegårdshave i Rudersdal. Hovedtaler var konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Formanden for Miljø- og teknikudvalget i Rudersdal Court Møller og medlem af kommunalbestyrelsen i Allerød Klaus Fisker indledte med indlæg, der både adresserede det lokale og det landspolitiske. Klaus Fisker slog til lyd for et øget tværkommunalt samarbejde, især på specialundervisningsområdet, og fortalte om, hvordan flere foreninger i Allerød er gået sammen om en fælles flygtningestrategi. Court Møller tog fat på den globale klima udfordring:

- Selvsamme dag, som Præsident Trump trak USA ud af klimaaftalen vedtog vi i Rudersdal en ambitiøs klima- og energipolitik med en klar målsætning om, at Rudersdal skal give sit bidrag til at mindske CO2 udslippet, sagde han i sin tale.

En meget veloplagt Margrete Vestager tog i sin grundlovstale udgangspunkt i, hvorfor grundloven er værd at fejre og at have i dagens Danmark. Grundloven giver danskerne helt basale rettigheder, der ikke bare er en stemning i nuet, men som er så vigtige, at de fortjener en særlig status og plads, sagde Margrete Vestager.

Endelig understregede hun sprogets betydning for en respektfuld dialog. Nuancerne skal frem for, at vi forstår hinanden, og for at vi kan finde fælles og respektfulde løsninger på samfundets problemer til gavn for alle. Rigdomme, der skabes i Europa skal komme alle europæerne til gode.

I sin afslutning nævnte Margrethe Vestager netop afdøde Niels Helveg Petersen, som arbejdede for at forbedre sproget i Grundloven for at gøre Grundloven nutidig og let forståelig af os alle. Et arbejde vi nu må tage op, sluttede Margrete Vestager.