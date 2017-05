Mand i 30'erne dør efter kanoulykke på nordsjællandsk sø

Fra søens bred så et vidne det hele ske. Vedkommende slog alarm klokken 19.35, og efterfølgende lykkedes det reddere at finde den livløse krop.

Den ene bror formåede selv at svømme i land. Den anden forsvandt.

En ukrainsk mand er søndag aften død, efter at han sammen med sin bror kæntrede i kano på Søllerød Sø i Nordsjælland.

- Der ydes livreddende førstehjælp. Manden køres med ambulance til Rigshospitalet, lød det fra Nordsjællands Politi på Twitter kort før klokken 21.

Godt en time senere står det imidlertid klart, at mandens liv ikke stod til at redde. Det er ikke oplyst, nøjagtig hvor gammel den afdøde blev, men tidligere oplyste politiet, at begge brødre er i 30'erne.

Vagtchef Martin Bakke siger ved 22-tiden til Ritzau, at den overlevende bror er på vej ind til Rigshospitalet. Endnu har politiet ikke afhørt ham.

- Han er selvfølgelig dybt rystet. Vi synes, at nu skal han lige have lov til at sørge, siger vagtchefen.

Dermed kan politiet søndag aften ikke sige mere om, hvordan ulykken skete.