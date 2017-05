Mand forsøgte flere gange at stjæle den samme pung

En 87-årig kvinde fra Skodsborg anmeldte tirsdag klokken 13.49, at hun i forbindelse med indkøb i et supermarked på Baneskellet i Vedbæk havde været udsat for, at den samme person flere gange havde forsøgt at stjæle hendes pung, oplyser Nordsjællands Politi. Politiet oplyser også, at en patrulje blev sendt til stedet, hvor de kunne anholde en 38-årig mand, der blev anholdt og taget med på stationen.