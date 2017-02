Lyste ind gennem vinduet

En kvindelig beboer i en villa på Savværksvej blev natten til mandag vækket, da et par ukendte gerningsmænd lyste ind af vinduet med en kraftig lampe. Nordsjællands Politi oplyser, at mændene forsvandt, inden kvinden opdagede, at et vindue til badeværelset var brudt op. Der er tilsyneladende intet stjålet, for mændene nåede ikke ind i huset.