Lokallistens budgettale for 2018-2021

Rudersdal - 31. august 2017 kl. 11:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her Lokallistens budgettale, der blev holdt af spidskandidat Axel Bredsdorff. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Da vi sidste år vedtog budgettet for 2017-2020 blev der udtrykt en fælles forståelse fra budgetpartiernes side om, at såfremt der ved budgetlægningen 2018-2021 viste sig mulighed for at tilbageføre nogle af de mest ubehagelige tilpasninger/besparelser, så skulle disse muligheder udnyttes.

Dét er forsat Lokallistens opfattelse, ikke mindst nu hvor det fremlagte budgetforsalg peger på en begrænset, men dog synlig rummelighed.

Vi kan i Lokallisten få øje på følgende elementer, som vi gerne ser bragt i spil:

* der er en rest-rummelighed i kassebeholdningen 2021 i forhold til vores målsætning omkring en kassebeholdning ultimo det fjerde år på 100 millioner kroner. Den er på 28 millioner kroner, som altså kan udnyttes jævnt eller skævdelt over de fire år.

* der er i investeringsoversigten større og mindre anlægsopgaver, som vi mener kan udskydes, og da det for en række opgaver er muligt at flytte posterne relativt frit mellem anlæg og drift, foreslår vi at udskyde visse anlægsopgaver for at give mulighed for øget drift

* der er rigeligt luft i servicerammen for 2018 - over 50 millioner kroner - og det er økonomisk uklogt ikke at udnytte denne luft fuldt ud, da det vil få betydning for kommende års budgetlægning

* endelig er der muligheden for, at vi justerer skattesatsen opad med 0,1 eller 0,2 procent - enten allerede i år - hvilket i forhold til indmeldingerne til KL/Indenrigsministeriet kan være svært at nå inden i overmorgen, fredag - eller til næste år, altså fra budget 2019. Det vil - alt andet lige - give yderligere luft på 10 millioner kroner henholdsvis 20 millioner kroner i hvert af budgetårene, hvis vi sætter skatten op med 0,1 eller 0,2 procent.

Samlet set vil disse fire muligheder kunne skabe den luft ved dette års budgetlægning, som vi har efterspurgt, fordi vi finder den nødvendig. Lokallistens prioriteringer vil i år være disse:

På skoleområdet:

* der er brug for at den yderligere reduktion af skolernes kronebeløb pr. elev stilles i bero, da absolut intet tyder på, at skolerne vil kunne realisere denne yderligere besparelse uden at det går markant ud over kerneydelsen: undervisningen. Efter en skolereform, en arbejdstidsreform, inklusionsudfordringer og hertil mærkbare besparelser, er RO skolerne har brug for.

* vi må erkende, at vi ikke har fundet den rigtige tildelingsmodel for inklusionsområdet, og erkende, at der skal følge tilstrækkelige ressourcer med til det enkelte barn, hvis projektet skal lykkes. Det vil kræve både flere midler til området og en ny fordelingsnøgle.

* naturskolens beskedne budget bør tilbageføres, så skolerne igen mere frit kan benytte dette enestående tilbud, som ligger i klar forlængelse af kommunalbestyrelsens målsætninger på skole/naturområdet

På børneområdet:

* den fra 2019 forudsatte reduktion i ledelsestid i alle børnehuse bør ikke gennemføres. Der er tale om en generel nednormering, som især vil ramme de mindre børnehuse meget hårdt. Tværtimod ønsker vi os en opnormering, så vores normeringer i højere grad kommer til at ligner vores nabokommuners.

* der bør afsættes midler til at mellemmåltiderne i institutionerne (0-2 årige eller 0-5 årige) finansieres indenfor taksten, dels for at lette hverdagen for forældrene og dels for at smidiggøre arbejdet i institutionerne

* i forlængelse af ovenstående foreslår vi at besparelsen på naturvejlederstillingen opgives for at holde fast i vores natur-fokus også i førskolealderen.

På Familie/Børneområdet:

* der bør afsættes en pulje til tidlig forebyggelse helt ned til nul år, for at have et tidligt kendskab og beredskab i forhold til udfordrede børn. Dette vil på sigt betyde færre udgifter til det specialiserede børne- og unge-område.

* den i juni 2017 forudsatte besparelse på det forebyggende arbejde under Familiehuset bør ikke gennemføres, da denne besparelse formodentlig vil have den stik modsatte sociale og økonomiske effekt på sigt.

I forbindelse med partiernes forslag til budgetdrøftelser vil vi uddybe disse forhold, men vi er også parate til at vi ikke ved budgetvedtagelsen laver en specifik udmøntning af de enkelte forslag men i stedet angiver en ramme som BSU så efterfølgende kan disponere med virkning fra 2018. Men det forudsætter også at denne ramme er af en sådan størrelse at der bliver tale om mærkbare forbedringer i områdernes budget.

