Axel Bredsdorff blev i foråret valgt som Lokallistens spidskandidat. Han har siddet i byråd/kommunalbestyrelse uafbrudt i 32 år, og har varetaget adskillige formandsposter, været viceborgmester og såmænd også fungerende borgmester i en kortere periode. Til det kommende kommunalvalg står han i spidsens for Lokallistens ni kandidater. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lokallisten stiller med erfaring og fornyelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokallisten stiller med erfaring og fornyelse

Rudersdal - 23. august 2017 kl. 09:09 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokallisten stiller med ni kandidater til kommunevalget i november. Fælles for alle er, at de har en solid lokal forankring, at de har værdifulde erfaringer fra mange forskellige lokale aktiviteter, og at de glæder sig til at få en god dialog med borgerne i de kommende måneders valgkamp - og i tiden herefter. Det fortæller Axel Bredsdorff, der allerede i foråret blev valgt som Lokallistens spidskandidat.

- Samlet set rummer vores liste fem kandidater, der tilsammen har 58 års erfaringer med arbejdet i enten byråd eller kommunalbestyrelse. Derudover har vi fire kandidater, der i den sammenhæng er ubeskrevne blade. Så vi kan også få øje på fornyelsen, siger Axel Bredsdorff i Frederiksborg Amts Avis onsdag

.

Lokallisten har netop holdt opstillingsmøde og her valgte medlemmerne, at sætte den erfarne Anne Christiansen fra Birkerød som nummer to på opstillingslisten efter Bredsdorff med Trine Dybkjær på tredjepladsen.

På de følgende pladser står Mogens Wolf Johansen, Mona Madsen, Keld Stattau, Sten Troelstrup, Luc de Visme og endelig Birgitte Rasmussen, der sad i kommunalbestyrelsen i Rudersdal i næsten fire år lige efter kommunesammenlægningen.

- Vores politiske mærkesager er vi ikke helt klar med endnu, men det er vist ingen hemmelighed, at Lokallistens kandidater i den kommende tid skal ud og markere, at vi blandt andet vil slås videre for Rudersdals børneområde. I en kommune som vores kan vi gøre det bedre for vores skoler og daginstitutioner, og det er vigtigt, for vi er jo også en kommune, der gerne vil tiltrække flere børnefamilier, og hvor vi ligger i skarp konkurrence med vores nabokommuner, påpeger Axel Bredsdorff.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag...