I 1984 var han med til at stifte Lokallisten, og i går meldte Henrik Hjortdal, som er førstesuppleant til Rudersdal kommunalbestyrelse for Lokallisten, ud, at han ønsker at stille op til årets kommunalvalg for Alternativet. Foto: Allan Nørregaard

Lokalliste-stifter klar til valg for Alternativet

Rudersdal - 14. september 2017 kl. 14:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange borgere i og omkring Birkerød vil sandsynligvis kende Henrik Hjortdal som en lokal ildsjæl og politiker, der blandt andet var med til at starte vegetarisk folkekøkken sidste år, ligesom han i 1984 var med til at stifte Lokallisten, som han mellem 1985 og1988 sad i byrådet i Birkerød for. Siden nåede han også at være medlem af Radikale Venstre, hvor han meldte sig ud i 2013, fordi han ikke var enig i mange af de beslutninger, de som regeringsparti var involveret i. Onsdag meldte han så ud, at han agter at stille op til efterårets kommunalvalg i Rudersdal for Alternativet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Jeg har altid haft mit hjerte her i min barndomsby og byen, hvor mine børn er vokset op, og jeg har været involveret i diverse foreninger og lokale initiativer. Så jeg har hele tiden været meget engageret i lokale forhold og lokalpolitik, og så synes jeg, at nu var tiden moden til at stille op for Alternativet, siger Henrik Hjortdal, der både er medlem af Alternativet og Lokallisten, som han også er suppleant til kommunalbestyrelsen for.

En af de mest tungtvejende årsager til at valget faldt på at stille op for Alternativet og ikke Lokallisten er ifølge Henrik Hjortdal, at partiet har en national berøringsflade.

- Jeg synes, at Alternativet er et parti med en masse stærke visioner, som er svære at realisere, hvis man kun er en lokalpolitisk liste. På mange områder er der ikke så stor forskel på Alternativets og Lokallistens holdninger, men jeg synes, at det er vigtigt, at man kan have en vekselvirkning mellem det lokalpolitiske og det nationalpolitiske, siger Henrik Hjortdal og giver klimaspørgsmålet som eksempel:

- Hvis man gerne vil have flere el-biler på vejene, er det en fordel, at man både kan kæmpe for, at Rudersdal Kommune udskifter sine benzin- og dieseldrevne køretøjer med eldrevne biler, og at man samtidig kan kæmpe på Christiansborg for at få nedsat eller fjernet registreringsafgiften på el-biler, siger Henrik Hjortdal.

Alternativet holder opstillingsmøde den 26. september, hvor det vil blive bestemt, hvilke kandidater partiet stiller med.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag,