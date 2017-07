De tre danske drenge Morten Örnhagen Jørgensen (t.v.), Anton Werner Løhndorf og Søren Thrane Ødum blev hædret for deres femteplads i stafetløbet ved ungdoms-EM.

Lokal orienteringsløber løber med EM-sølv

Rudersdal - 08. juli 2017 kl. 07:35 Af Joram G. Menzer

Det var en flyvende Søren Thrane Ødum fra OK Øst i Birkerød, der under ungdoms-EM i orienteringsløb i Slovakiet vandt sølv i sprint, og den 16-årige Birkerød-løber havde en væsentlig del af æren for, at de danske drenge blev nummer fem i stafetløbet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. EM fandt sted omkring byen Banská Bystrica, som er et stærkt kuperet område, og der blev stillet store krav til løbernes fysik og evne til at orientere.

Foruden Søren Thrane Ødum var Anton Werner Løhndorf og Alberte Kaae-Nielsen, begge fra Søllerød OK, udtaget til mesterskabet. Udover Søren Thrane Ødums medalje i sprint blev stafetløbet en stor succes for Danmark. Søren Thrane Ødum løb første tur på stafetten, og han sendte Anton Werner Løhndorf ud på anden tur som første mand med en horde af løbere efter sig. Anton Werner Løhndorf har kun løbet orienteringsløb i to år, og han var under et enormt pres, men det lykkedes ham at holde sig blandt de førende.

Holdet lå nummer fem, da Morten Örnhagen Jørgensen fra Vejle blev sendt ud på sidste tur, og den placering blev også holdets endelige.

Pigerne opnåede en fjerdeplads i stafetløbet, hvor Hedvig Gydesen fra Middelfart løb første tur. Hun sendte Nanna Lysemose Poulsen fra Silkeborg ud som nummer tre på anden turen. Det lykkedes dog ikke Silkeborg-løberen at holde tredjepladsen, så Alberte Kaae-Nielsen fra Lyngby blev sendt i skoven som nummer syv med et minut op til sjettepladsen og næsten to minutter til bronzemedaljen. Alberte Kaae-Nielsen løb et fejlfrit løb og fik hurtigt kontakt til konkurrenterne, og hun kom i mål som nummer fire kun ni sekunder fra bronzemedaljen, som gik til det tjekkiske hold, mens Ungarn fik sølv og Finland løb med guldet.