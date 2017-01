Se billedserie 135 kilo blandet malt er blevet hældt op i karet med 350 liter vand, der er præcist 75 grader varmt. Mere vand tilsættes senere, og til sidst bliver det til cirka 700 liter Birkerød Ale. Her er det diplombrygger Leif Kjøller, der rører i malten og vandet, mens Erik Eugen Olsen og Flemming Bie ser til. Foto: Allan Nørregaard

Lokal øl giver respekt ved bordet

Rudersdal - 07. januar 2017 kl. 05:55 Af Lars Sandager Ramlow Når onkel Anders eller faster Karen kommer på besøg fra Jylland, så giver det en vis respekt, når der stilles en eksklusi

Og når øllen så tilmed smager fremragende, så kan værtsparret læne sig tilbage og nyde roserne - eller måske rettere humlen. Det mener i hvert fald Leif Kjøller, der er indehaver af Birkerød Bryghus og Ølhandel.

- Flere og flere er begyndt at få øjnene op for de lokale øl. De smager godt, de er ikke mainstream, og så er det sjovt, at man til øllen kan knytte en lokal historie. Det gør hele oplevelsen endnu større, siger Leif Kjøller.

Han er 65 år, bosiddende i Birkerød og er oprindelig uddannet svagstrømsingeniør. I sit arbejdsliv har han blandt andet været med til at skabe Dankort- og Danmønt-systemet for PBS og Nets, og i de seneste år har han arbejdet med sikkerhedsstandarder for betalingssystemer tre dage om ugen, mens han to dage om ugen producerer øl.

- Jeg siger gerne, at jeg tjener penge tre dage om ugen, mens jeg bruger pengene de to andre, lyder det med et smil fra Leif Kjøller, der fortsætter:

- Ølproduktionen bliver aldrig en guldgrube, men det er min ambition, at jeg en dag kan tjene lidt penge på det. Det er dog ikke det primære for mig. Jeg laver øl, fordi det giver mig en stor glæde, og fordi det er en berigelse for mig at møde alle de spændende og dejlige mennesker, der er i branchen. Samtidig kan jeg rigtig godt lide øl, og jeg har altid nydt smagen af forskellige øl. Er der noget mere fantastisk end at arbejde med sin hobby?, spørger Leif Kjøller retorisk.

Gennem sine job i livet har han rejst meget og smagt mange forskellige øl rundt om i verden. I 2003 var han derfor med til at starte Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Birkerød, der i mange år holdt til på Proppen i Birkerød Hovedgade.

- Jeg har smagt rigtig mange forskellige øl i mit liv, og i 2007 købte jeg et bedre brygkar på 20 liter, hvorefter jeg begyndte at eksperimentere i hjemmet. Jeg fik udviklet min egen Dark Ale, der er en mellemting af en tysk schwarzbier og en engelsk ale. Den smagte så godt, at jeg til min 60 års fødselsdag fik lavet 400 liter på Bie's Bryglab i Farum. Det blev en god fest, og samtidig blev det startskuddet til mit samarbejde med indehaveren af bryganlægget, Flemming Bie, fortæller Leif Kjøller.

Læs hele artiklen, se opskrifter og meget mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag...