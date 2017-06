Se billedserie Mattias Krogh-Møller, bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Rudehaven, stopper en af de travle morgenbilister og rækker croissanter, flyer og nøglering med kampagnens budskab ind ad vinduet. Foto: Maria Risom Laursen

Lokal fartkampagne vinder pris

Langs Rudemarken i Holte vejrer kampagneflagene med budskabet »Sammen Sænker Vi Farten - Kærlig hilsen din nabo«.

Flagene er en del af den lokale fartkampagne, som skal få beboerne til at sænke farten i området. En kampagne, som har spredt sig til flere grundejerforeninger i Rudersdal Kommune, og som initiativtagerne i dag fik GF Trafikpris for samt medfølgende 30.000 kroner.

- Vi vil minde beboerne om, at de skal løfte foden fra speederen, men vi ønsker også at skabe debat om, hvordan vi sænker farten i lokalområdet. For det starter med os selv, siger Mattias Krogh-Møller.

Han fortsætter:

- Alle vi møder har været positive overfor kampagnen og støtter op om initiativet blandt andet ved at sætte kampagneflagene udenfor deres huse.

Kampagnen er skabt sammen med Rudersdal Kommune med støtte fra GF Fonden og er netop med til at løse en af de udfordringer, som formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R) ofte møder.

- Vi får mange henvendelser fra grundejerforeninger, der ønsker eksempelvis bump i deres område. Men det er ikke alt, vi kan bygge os ud af. Der er også behov for, at borgerne selv tager initiativ og ansvar for at sænke farten. At vi sammen med grundejerforeningerne kan skabe nye løsninger, som denne kampagne, er derfor fantastisk, lyder det fra formanden for Miljø- og Teknikudvalget.

Efter kampagneholdet havde uddelt materiale til forbipasserende, fik Grundejerforeningen Rudehaven og G/F de Tretten sammen med formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller overrakt GF Trafikpris.

Ole B.Toftegaard fra GF København Nord siger som motivation for prisen:

- Kampagnens budskab er enkelt, det handler om, at vi selv er ansvarlige for at sænke farten i vores lokalområder. Og netop den lokale forankring og nabovinklen er kampagnens styrke. Det er en problemstilling, som ikke kun beboere i Rudersdal Kommune kan forholde sig til, men noget der berører alle. Derfor har kampagnen også potentiale til at vokse sig større. I kan derfor være rigtig stolte af jer selv og jeres samarbejde. I tænkte - hvorfor vente på at andre gør noget, når man selv kan tage initiativ, og hvorfor overlade arbejdet med trafiksikkerhed til andre, forklarer Ole B.Toftegaard.