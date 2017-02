Lokal dialog forbedrer integration

For Rudersdal Kommune har det været en øjenåbner at være en del af projektet.

- Mange af de her ting kan virke utrolig ligetil, men det handler om at få det arbejdet ind i de nuværende processer på en god måde, så det kommer borgerne til mest mulig gavn, uden at det bliver en belastning i en travl hverdag. Her har projektet introduceret en række rutiner, der er lige til at gå til og gør vores arbejde nemmere, samtidig med, at både vores gamle og nye borgere får en bedre hverdag, siger projektleder i Rudersdal Kommune, Batoul Jabr i Frederiksborg Amts Avis mandag.