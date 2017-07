Se billedserie Erik Gissel Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti i Rudersdal, mener, at Kristian Thulesen Dahls forslag om ens kommuneskat er »dårligt«. Foto: Rudersdal Kommune.

Lokal DF'er: Dårligt forslag fra formanden

Rudersdal - 28. juli 2017 kl. 04:00 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ens kommuneskat i hele landet er ifølge Erik Gissel Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti i Rudersdal Kommune, ikke en god idé, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. Det forslag har partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, ellers luftet i medierne.

- Jeg synes, at det er et rigtig dårligt forslag, fordi det står alene. Hvis det skal give mening, skal det komme sammen med nogle andre forslag, såsom hvordan man beregner udligningsordningen, siger Erik Gissel Jensen, der mener, at forslaget handler om »hive nogle flere stemmer fra Fyn og Jylland«.

- Det er kold kalkulation, og derfor har jeg tænkt mig at bede ham om en forklaring, når vi kommer til tillidsmandsmøde i august, siger Erik Gissel Jensen, der understreger, at han er åben overfor argumenter for, at forslaget er en god idé.

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch mener ikke, at Thulesen Dahls forslag har »nogen gang på jord«.

- Det ville være en reel afskaffelse af det kommunale selvstyre, og derfor vil det aldrig komme til at ske. Der vil aldrig kunne skaffes et politisk flertal for det, og derfor er det, for mig at se, et paradeforslag, siger Roger Buch.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl, fordi han er på sommerferie.

Læs begge artikler om sagen i Frederiksborg Amts Avis fredag.