Lions Søllerød har givet en optimistjolle til Vedbæk Sejlklub. Foto: Lions Søllerød

Løver gav sejlklub ny optimistjolle

Rudersdal - 14. august 2017 kl. 15:25 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vedbæk Sejlklubs juniorer kan glæde sig over, at klubben er blevet en optimistjolle rigere. Jollen er en gave fra Lions Søllerød, som gav optimistjollen til klubben, fordi klubben har behov for flere sejlmuligheder, oplyser Lions Søllerød i en pressemeddelelse.

- Lions Søllerød støtter løbende vort lokale foreningsliv, så det var en fornøjelse for at kunne overdrage klubben en optimistjolle med Lions-logo på sejlet, siger Kirsten Storhaug, der er formand for Lions Søllerøds lokaludvalg.

Lions Søllerød er en af de større klubber i Lions Danmark, og foreningen var også at finde på Vedbæk Havn i søndags til Vedbæk Havnedag, hvor det var mulig for interesserede at få et indblik i nogle af de aktiviteter, som foreningen beskæftiger sig med.