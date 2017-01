Laudrup tjener millioner på hussalg

Alligevel er købesummen nok til at placere handlen på en førsteplads over de få salg, der hidtil har fundet sted i år, mens salget ville have fundet vej til top fem over de allerdyreste boligsalg, der fandt sted hele sidste år. Ifølge oplysningerne på boliga.dk er det ikke første gang, at villaen er udbudt til salg, da det også skete i 2012-13. Den gang var villaen på markedet i omkring et år uden at blive solgt. Udbudsprisen var på daværende tidspunkt 38 millioner kroner, hvilket er 30 millioner mere, end det beløb Michael Laudrup betalte, da han i 1994 selv købte grunden, som han sidenhen både har udstykket og bygget huset, der netop er solgt, på.