Lasse og Emilie tog udfordringerne i stiv arm, da de i foråret deltog i den BaseCamp, der skulle afgøre, hvem der blev de nye Wildlife Reporters. Blandt andet skulle de hoppe ned i den iskolde isbjørnesø i Zoologisk Haves isbjørneanlæg iført deres eget tøj for derefter at bjerge sig selv op i en gummibåd. Derudover skulle de spise arktisk sæl og sove under åben himmel i isbjørneanlægget.

Artiklen: Lasse og Emilie til kamp for klimaet og for isbjørnene

Fra mandag den 3. juli og frem til fredag skal de fungere som årets Wildlife Reporters for WWF Verdensnaturfonden på en ekspedition til Svalbard. Turen har som mål at sætte fokus på, hvordan den globale opvarmning i katastrofal grad påvirker isbjørnenes liv højt mod nord. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Lasse og Emilie skal på ekspeditionen ud til områder, hvor der dagligt observeres isbjørne, snakke med lokale og internationale forskere om problematikken med den globale opvarmning, og hvordan det påvirker isbjørnene, når isen smelter væk under fødderne på dem. De to unge reportere skal dagligt skrive hjem om deres oplevelser og særligt formidle deres nye viden, de tilegner sig, ud til danskerne. Det bliver fem intense dage med en blanding af arbejde i felten, indhentning af fakta og artikelskrivning, fortæller Gitte Hemmingsen, der er leder af WWF's WildSchool.

Planen er også, at Lasse og Emilie skal komme med konkrete forslag til, hvordan alle som enkelte individer, kan gøre en positiv forskel for klimaet.

Wildlife Reporterne bliver løbende uddannet i WWF Verdensnaturfondens »Wildschool«, der har eksisteret siden 2010, og hvert år bliver en gruppe unge sendt ud til forskellige dele af verden for at sætte fokus på forskellige problematikker.

- Som Wildlife Reporter bliver man ambassadør for WWF og man bliver uddannet i at formidle miljømæssige problemstillinger gennem skrevne artikler, radio og TV, fortæller Gitte Hemmingsen, der fortsætter:

- Den globale opvarmning eskalerer i disse år, og det sætter isbjørnen og Arktis' andre dyr under pres. Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr og tilbringer det meste af sit liv på og omkring den arktiske havis. Den globale opvarmning, der betyder, at havisen smelter, er den største trussel mod isens konge. Isbjørne er nemlig helt afhængige af havisen til at jage.

Når havisen hvert år smelter tidligere på foråret og gendannes senere på efteråret på grund af den globale opvarmning, så betyder det, at isbjørnene tvinges til at tilbringe længere perioder uden mad. Det påvirker både deres helbred og betyder, at de får færre unger. Men det betyder også, at de søger mod byerne for at finde føde, hvilket giver sammenstød med de lokale.