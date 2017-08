Se billedserie Omtrent 400 mennesker deltog i dette års landsbyfest i Høsterkøb.

Landsby festede for fællesskabet

Rudersdal - 28. august 2017 kl. 05:27 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik, grillpølser, godt vejr og samvær trak omtrent 400 mennesker fra Høsterkøb og omegn til årets Høsterkøb Landsbyfestival lørdag.

- Det var en rigtig god dag, og vi synes jo, det er herligt, at der kom så mange, siger Annemette Norsker, der er sognepræst i Høsterkøb Kirke og initiativtager til dagen.

Landsbyfestivalens program var spækket med egne verdensstjerner i form af konferencier Lars Herlow, Høsterkøb Skoles skolekor, kirkesanger Simon Rønne Rischel og organist Morgen Jessen, Filuka aka Fiona Spang Olsen, hornmusik med The Willers og jazz med Jack Street. Derudover var der blomsterbinding og sløjdbod for byens mindste og barnlige sjæle.

Annemette Norsker tog initiativ til festdagen for seks år siden.

- Vi manglede en stor og samlende fest på tværs af generationer for Høsterkøb og omegn. For alle os, der ikke har børn i Høsterkøb Skole, havde ikke noget naturligt sted at mødes, fortæller Annemette Norsker.

Derfor opstod idéen til en årlig festdag, for fællesskabet er en vigtig del af en landsby, mener sognepræsten.

- Vi har ingen butikker eller andre naturlige steder, hvor vi mødes, og når vi handler, tager vi til Vedbæk eller Hørsholm. Skolen er et naturligt samlingspunkt, men når man ikke længere har børn i skolen, bliver folk lidt flagrende. Men Høsterkøb har til alle tider haft et meget stort ønske om fællesskab, siger Annemette Norsker.

Ifølge Annemette Norsker er der bestemt grund til at dyrke det sociale.

- Vores verden er blevet så global og så stor, men det er ligesom om, at når vi har en lokal forankring, så giver det os nogle kræfter til at tackle de problemer, vi måtte støde på ude i den store verden, siger Annemette Norsker.

For Annemette Norsker er der ingen tvivl om, at kirken spiller en stor rolle i forhold til at skabe et fællesskab.

- Jeg mener, kirken har en social opgave. Tidligere mødtes man i menighedshuset, og landsbyer og bydele blev bundet sammen af kirken. Nu har tiden forandret sig, men det har altid været kirkens rolle at finde ud af at lave et socialt rum, siger Annemette Norsker og fortsætter:

- I dag er vi alle så individuelle, så vi stiller os ikke bare tilfreds med, at tingene bliver gjort, som de altid er blevet gjort. Vi vil have en nutidig tilgang til kirken og få formuleret kristendommen i ord og handlinger anno 2017. Det, mener jeg, er præsternes opgave, og landsbyfesten er netop et eksempel på, at kirken agerer socialt. Og det er helt i tråd med, hvad kristendommen er, for det er, at man gider at have med hinanden at gøre på trods af forskelligheder.