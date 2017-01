Se billedserie Lærerne Morten Bohl (t.v.) og Kristian Ziegler Holm glæder sig over, at introduktionen til sqaush også giver et netværk blandt andre lærere i kommunen.

Lærere bliver skolet i squash

Rudersdal - 10. januar 2017 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bolde suser mod bagvæggen i Birkerød Squashklub, hvor skolelærere lærer om lop, drop og boast, der er nogle af sportsgrenens fagudtryk. Lærerne får undervisning i squash, så de kan tage elever med til Birkerød Squashklub og lære dem at spille squash. Blandt lærerne er Morten Bohl fra Toftevangskolen, der glæder sig over samarbejdet mellem skole og forening.

- Det er fantastisk at blive skolet i squash fra begyndelsen, så vi kan lære eleverne alle de vigtigste grundregler, når de kommer med herhen. Jeg er sikker på, at de vil synes det er sjovt, og jeg forestiller mig også, at det kan bruges i valgfag i udskolingen. En ekstra fordel ved squash er, at vejret aldrig kommer på tværs, sådan som det kan ske med for eksempel fodbold og andre udendørs sportsgrene, siger Morten Bohl, der har 4. og 8. klasse i idræt.

Formanden for squashklubben, Lars Guldbrandt Steffensen, glæder sig over det nye samarbejde:

- Det er dejligt, skolerne og kommunen bakker op ved for eksempel at stille ledige baner til rådighed i om formiddagen. Klubben bidrager med trænere, og vi håber at sætte et positivt indtryk hos eleverne, så de på et eller andet tidspunkt tænker: Måske skal jeg lære at spille squash, siger Lars Guldbrandt Steffensen.

Birkerød Squashklub har fået inspiration til samarbejdet fra Dansk Squash Forbund, der har produceret et udførligt undervisningsmateriale med læringsmål og lektionsplaner, og klubben trækker på gode erfaringer med uddannelsessektoren, siger Morten Billcliff, der er tidligere ungdomsformand.

- Når børn og unge får lov til at prøve squash, giver det dem tit lyst til at spille i fritiden. Vi har før samarbejdet med Birkerød Gymnasium, hvor elever fik lov til at snuse til squash i skoletiden, og bagefter kom nogle tilbage, da de fandt ud af, hvor sjovt det er, siger han.

Samarbejdet mellem Birkerød Squashklub og skolerne løber frem til maj 2017, hvor eleverne vil komme på besøg i mindst tre lektioner. Samarbejdet slutter med en afslutningsturnering, hvor elever spiller mod hinanden.

