Liberal Alliances medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse, Elisabeth Ildal, har taget orlov i en måned fra den 17. september. I den periode vil hun blive afløst af Jesper Winther Andersen, der tidligere har siddet i Birkerød Byråd og nu er formand for Rudersdal Erhvervsforening. Her ses de to på Liberal Alliances bænk i Vedbæk Havn. Foto: Picasa

LA-vikar ind fra maskinrummet

Rudersdal - 07. september 2016 kl. 06:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elisabeth Ildal fra Liberal Alliance har taget orlov fra sit arbejde i Rudersdal Kommunalbestyrelse, da hun skal være bortrejst i en måned.

Som Frederiksborg Amts Avis har skrevet, fik Elisabeth Ildal i 2013 konstateret Parkinson, og nu har fået muligheden for at deltage i World Parkinson Congres i Portland, Oregon, USA. Elisabeths historie skal ved samme lejlighed være en del af en større Parkinson-fortælling. Herefter fortsætter turen til et træningsforløb i Spanien.

I orlovsperioden vikarierer tidligere kredsformand i Liberal Alliance, Jesper Winther Andersen for Elisabeth Ildal i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er helt tryg ved, at det er Jesper, som skal passe butikken. Vi har et fint og fortroligt samarbejde, og Jesper ved, hvad det handler om. Han har været med i Liberal Alliance helt fra starten, og han har tidligere siddet i byrådet i Birkerød og kender kommunens udfordringer og håndtagene i maskinrummet, siger Elisabeth Ildal i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Jesper Winther Andersen, der blandt andet er formand for Rudersdal Erhvervsforening, ser sit vikarjob som en god anledning til at slå et slag for erhvervslivet i Rudersdal:

- Hvis der er et parti, som er erhvervsvenligt, så er det Liberal Alliance. Så jeg skal ikke forsøge at ændre partiets politik for at tilgodese erhvervslivets interesser. Men jeg kan måske bruge mit vikariat i kommunalbestyrelsen til at præge udviklingen i den rigtige retning, siger Jesper Winther Andersen, der benytter lejligheden til at ønske Elisabeth Ildal god vind:

- Jeg er meget glad på Elisabeths vegne for de muligheder, hun har fået. Jeg er sikker på, at Elisabeth vender tilbage stærkere end nogensinde. Jeg er glad for at kunne hjælpe ved at hoppe ind som vikar, understreger han i Frederiksborg Amts Avis.

Elisabeth Ildal rejser den 17. september. Inden da afleverer hun Liberal Alliances forslag til budgetændringerne for perioden 2017-2020.