Den potentielle stemmesluger Uffe Kemnitz stiller alligevel ikke op for Liberal Alliance ved kommunalvalget.

LA-profil trækker kandidatur

Rudersdal - 28. august 2017 kl. 14:52 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Dette bliver det sidste opslag. Jeg har besluttet at trække mig som kandidat til det kommende kommunalvalg. Jeg vil ikke komme med en lang udlægning men blot sige at jeg ikke er klar til at erstatte politik over mit engagement med FC Rudersdal og fodbolden i kommunen. For mig kunne det ikke blive et »både og« men et »enten eller«. Tak, fordi du fulgte med. Jeg vil forsat være debattør af lokale emner i Rudersdal - men på min egen profil. Jeg ønsker alle et godt valg«.

Sådan skrev nummer fire på Liberal Alliance i Rudersdals opstillingsliste, Uffe Kemnitz, søndag eftermiddag på sin politiker-profil på facebook, hvor han alene har 200 følgere. Uffe Kemnitz er dybt engageret i fodboldklubben FC Rudersdal, der er en overbygningen mellem BSV af 2016 og FC Holte, og han sidder i begge moderklubbers bestyrelser. Som foreningsmand har han et virkelig stort netværk, og derfor har han været et af det kommende kommunalvalgs helt store, potentielle stemmeslugere. Til Frederiksborg Amts Avis´ tirsdagsudgave siger han:

- Der er intet drama i, at jeg har trukket mit kandidatur. Jeg støtter fortsat fuldt og helt op om Liberal Alliances spidskandidat, Elisabeth Ildal, og den øvrige liste. Jeg synes Elisabeth Ildal er fantastisk dygtig, og hun peger igen og igen på ting, der kan gøres bedre og anderledes her i kommunen. Det var også derfor, at jeg gik ind i politik, og jeg vil fortsat støtte listen og blande mig i debatten... bare ikke som kandidat, siger Uffe Kemnitz.

Liberal Alliances spidskandidat, Elisabeth Ildal, er naturligvis ked af beslutningen, men hun har stor respekt for den:

- Det er rigtigt, at Uffe er en potentiel stemmesluger, men jeg er sikker på, at han vil gøre sit til at dirigere sine stemmer til den øvrige LA-liste. Uffe er fortsat medlem af partiet, og han har lovet, at han vil hjælpe så meget, han kan, under valgkampen. Vi har et fælles projekt, som vi fortsat er sammen om, understreger Elisabeth Ildal overfor avisen.

