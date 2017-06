LA har skiftet lokal formand

Liberal Alliance i Rudersdal har for nyligt holdt generalforsamling, og her blev den 46-årige Søren Kreilgaard valgt som ny formand for vælgerforeningen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Jeg er glad for at være blevet valgt til at stå i spidsen for bestyrelsen i Liberal Alliance Rudersdal i et valgår, hvor udfordringen er at skubbe både Rudersdal og Region Hovedstaden i en mere liberal retning, siger Søren Kreilgaard i en pressemeddelelse.